內地企業占港交所市值81% 新加坡等亞企上市興趣增

香港示意圖。(圖/shutterstock)

今年是香港 交易所成立25周年，港交所主席唐家成19日表示，目前內地企業已占港交所總市值的81%。

唐家成在官網撰文表示，2000年，香港上市公司數目只有790家，現在則增加超過2600家，其中內地企業占總市值81%。

唐家成表示，盡管內地企業是支持香港新股市場的重要支柱，但新加坡 、泰國和印尼等亞洲國家的公司對於赴港上市的興趣有增無減。

唐家成表示，促進中國與世界市場的連接、推動人民幣國際化及支持中國內地市場發展將繼續為港交所帶來無窮機遇；與此同時，港交所會積極開拓中東和東南亞 地區等新資本來源，以及幫助科技創新公司與資本建立聯繫。

會計師事務所德勤19日向媒體公布，今年上半年，港交所重登全球首次公開發行（IPO）首位，當中涉及40支新股，集資總額為港幣1021億元（約130億美元）。

大公報報導，港交所舉行「金鑼巡禮」活動，平時上市敲鑼儀式的金鑼以及交易櫃位、「紅衫仔」等歷史物件，將於19日至7月3日期間，巡迴展示於港九新界9個地點，包括中環、西九、鰂魚涌、沙田、將軍澳、灣仔、啟德、葵涌及尖沙咀。

唐家成表示，敲鑼儀式自上世紀90年代初已開始，很有代表性，而且最近愈來愈多敲鑼，達180家公司正申請上市。

他又指，雖然金鑼經常現身新股上市儀式，但香港市民鮮有機會親身接觸，期望透過今次機會走入社區，讓市民及旅客體驗香港國際金融中心的魅力。金鑼巡禮號以中環摩天輪旁AIA Vitality公園為首站，寓意股市貨如輪轉。