「東方神鹿」王軍霞為女兒成新香港人 有港校邀做教練

中國奧運長跑冠軍王軍霞（右）與家人透過優秀人才入境計畫赴港；圖為王軍霞與香港奧運帆板冠軍李麗珊（左）共同展示在1996年亞特蘭大奧運會奪得的金牌。（中新社）

有「東方神鹿」之稱的內地首名奧運 長跑冠軍、1996年美國亞特蘭大奧運女子5000米金牌得主王軍霞，經「優秀人才入境計畫」申請赴港，18日與15歲女兒黃丹婷獲發身分證，移居香港 。她分享移居決定，表示喜愛香港的繁華和市民的熱情，相信香港可為女兒提供積極的成長環境，未來她將在港推廣長跑運動，並為即將舉行的全運會出力。

協助王赴港定居的立法會議員尚海龍稱，已有學校接洽想邀請王擔任教練。港府 政務司司長陳國基18日接受電視節目訪問時表示，香港「一國兩制」的優勢及國際化的生活環境，吸引到各界別的人才赴港。

明報報導，香港人才服務辦公室及賽馬會18日舉辦「冠軍歡迎冠軍 人才匯聚香港」晨跑活動，歡迎王軍霞及其女兒成為「新香港人」。同年為港奪得奧運首金的「風之后」李麗珊亦現身迎接。

「冠軍歡迎冠軍 人才匯聚香港」晨跑活動暨記者招待會，18日在香港添馬公園對出的觀景台舉行，歡迎中國奧運長跑冠軍王軍霞與家人透過優秀人才入境計畫赴港；圖為中國奧運長跑冠軍王軍霞（前排中）、香港奧運帆板冠軍李麗珊（前排左二）等嘉賓出席活動。（中新社）

王軍霞其後在分享會談及自己與香港的淵源，稱1996年奪冠後曾應邀訪港，當時已覺香港「特別繁華、明亮」，而香港具「東方明珠」的美譽，與她的綽號相似，「那時就覺得，我是不是與香港也有一絲一縷的關係」。她說，香港生活節奏較快，港人特別積極之餘，亦聚集各地優秀人才，「以前我們說育兒需擇鄰而居，覺得到這裏（香港），除了對自己有一些幫助及提升外，對我的孩子也會有一些潛移默化」，遂決定赴港。

王軍霞退役不久後曾移居美國，她否認長居當地，「只是一段時間，就是生孩子的時候」，其後已返北京生活，女兒則留美讀書。她確認與女兒皆持美國護照，沒回應會否放棄美籍。

尚海龍表示，日前已接獲本地大學及中學接洽，想邀請王軍霞擔任教練，仍待王首肯。他認為香港會好好利用王軍霞在體壇的影響力，亦相信對方會貢獻香港。

勞福局長孫玉菡18日出席分享會歡迎王軍霞，認為王赴港反映「香港一定是具有吸引力」，期望對方協助「向全世界說好香港故事」，並為本地體育事業或經濟發展貢獻一分力量。孫又說，港府正積極「搶人才」，他已前往馬來西亞、德國及法國等地，盼吸引更多具創業精神的年輕人赴港，「為我們的活力再新增一些經濟活力」。