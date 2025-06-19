香港啟德15場大型演唱會迎59萬人次 逾半內地、海外客

啟德體育園3月揭幕後，迄今已舉辦15場大型演唱會，吸引約59萬人次入場；圖為「啟德體育園」3月1日開幕典禮上的醒獅和舞龍表演。（中新社）

香港 文化體育及旅遊局局長羅淑佩18日表示，啟德體育園自3月開幕以來，多個國際和亞洲知名樂隊及歌手已在主場館和體藝館舉行15場大型演唱會。截至5月底，約有59萬入場人次，超過5成來自內地和海外。

明報報導，紅館、亞博等萬人場館亦持續舉辦演唱會；亞洲國際博覽館的演唱會，則有約3成觀眾來自內地和海外。羅淑佩表示，過去一年半，香港共有超過285場涉及過萬名觀眾的大型演唱會，粗略估算有超過390萬名觀眾。當中有超過140萬名旅客，為香港帶來約34億元（港幣，下同，約 4.3億美元）消費額，經濟增加值（Economic Value Added）約19億元。

據報導，經濟學者李兆波稱，港府 推展「演唱會經濟」不應只看重入場人次，更應聚焦人均消費水平。他分析，前述的逾140萬旅客人均消費約2400元，經濟增加值近1400元，雖是「理想數字」，但仍有很大的上升空間，「如果他們都過夜，對香港的經濟貢獻就會更大」。

報導稱，李兆波又說，如欲發展演唱會經濟，需盡可能吸引鮮少在亞洲開個唱的歌手。他解釋，下半年登陸啟德的本地、台灣以至南韓單位，號召力雖強，但欠缺獨特性，「即使錯過香港場，也會有澳門 場、內地場」，無助香港在亞洲打響「演唱會之都」的招牌。

啟德體育園主場館全景。（中新社）

報導引述旅遊界立法會議員姚柏良稱，體育園除了舉辦演唱會，亦上演不同體育盛事，按港府數據，「差不多場場爆滿，超過一半是旅客」，形容演唱會經濟伴隨的收益是非常理想。他說，旅遊業界當然期望港府多推措施，例如把來港看演唱會及深度遊結合，吸引更多觀眾留港過夜，「就算不住高級酒店，住一般酒店也花多一千幾百，再加上吃個消夜，必定能帶動消費」。