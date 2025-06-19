賣周杰倫、謝霆鋒等高仿門票 8黃牛騙8.2萬美元落網

香港示意圖。(圖/shutterstock)

周杰倫 演唱會下周將在啟德體育園開唱，香港警方最近接獲多宗涉及賣假門票的騙案，17日及18日展開代號「優策」行動，瓦解一個有組織的跨境賣演唱會「假飛（假門票）」詐騙集團 ，拘捕5男3女（20歲至44歲），檢獲52張高仿周杰倫等演唱會的「假飛」。

大公、文匯報報導，初步相信該集團涉及至少40宗同類案件，騙款逾65萬元（港幣，下同，約8.2萬美元），有受害人損失逾6.8萬元。據了解，犯罪集團另涉及偽造謝霆鋒、林俊傑、G-Dragon、五月天及Dear Jane演唱會的假門票。

警方18日表示，接連舉行多場演唱會及體育盛事，留意到網上平台售賣門票的活動漸趨活躍。騙徒會以「限時折扣」 、「數量有限」等伎倆，甚至以「無需落訂，見面交收」以及展示一些不可靠的驗票技巧，換取買家信任，並以現金或轉帳方式快速交易。直至受害人攜票擬進入演唱會會場時，才發現是假票被騙。

經情報分析及翻看「銳眼」計畫下的閉路電視，東九龍總區重案組鎖定該個犯罪集團，派出探員假扮買家「放蛇」，成功拘捕8人，罪名包括串謀詐騙、管有虛假文書、以欺騙手段取得財產及洗黑錢。被捕人當中包括一名集團主腦、兩名骨幹成員及5名充當派遞員的下線，他們報稱任職工程師、電腦程式員及無業等。

警方表示，在今次檢獲的假門票幾可亂真，但最明顯的破綻是「假飛」背面用英文列出的第六點條款後段「at the venue」位置「at the」兩字是連在一起的。

此外，黃牛「炒場」問題持續困擾市民。立法會議員簡慧敏18日在立法會就SmartPLAY系統的優化措施提出質詢，期望港府 擴大抽籤分配康體設施的方式，遏制「炒場」行為。

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，現時系統的登記用戶達到107萬，每日完成的預訂紀錄平均達到2.8萬項。劉震表示，自SmartPLAY系統啟用至今年5月，康文署已抽樣巡查逾89萬次，當中超過1.3萬名租用人因違規而受到懲處，即90日內不能預訂康文署的收費康體設施。