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夏寶龍訪港 稱李家超拚經濟、謀發展、惠民生有積極進展

香港新聞組／香港19日電
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中央港澳辦主任夏寶龍（左）18日在香港禮賓府，與香港特首李家超（右）合影。（取材自港澳辦）
中央港澳辦主任夏寶龍（左）18日在香港禮賓府，與香港特首李家超（右）合影。（取材自港澳辦）

港澳辦主任夏寶龍連續第三年訪港，18日午抵香港展開五天考察行程，他18日晚到禮賓府，與特首李家超、終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥及各司局長會面，並與港府高層官員座談。中聯辦主任周霽、外交部駐港特派員崔建春、中央駐港國安公署署長董經緯亦有出席。

明報報導，夏寶龍表示，李家超帶領港府在維護國安、拚經濟、謀發展、惠民生等各方面工作「取得積極進展」，相信李家超與港府「能切實擔起作為特區當家人和第一責任人的責任」，帶領香港實現更好發展。

據報導，港澳辦會後發稿引述夏寶龍表示，李家超與港府「擔當作為、銳意進取」，相信其能夠勇於改革、創新實幹，帶領社會全面準確和堅定不移貫徹一國兩制，發揮制度優勢，推動香港融入國家發展大局，讓香港實現更好發展，為國家「強國建設、民族復興」作出新貢獻。

報導稱，李家超則感謝夏寶龍一直重視和支持香港，歡迎夏出席21日的「香港國安法公布實施5周年論壇」，以及了解香港經濟和社會發展最新情况。

報導說，夏寶龍19日與8間資助大學的校長及校董會或校委會主席會面，是他首次集體會見香港大專院校管理層。消息稱他會到北部都會區考察，並與商會、法律界等會面，22日結束行程。

香港 港府 董經緯

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