夏寶龍訪港5天 國安、經濟兩手抓 將出席國安法5周年論壇

港澳辦主任夏寶龍18日22日訪港，將出席「香港國安法公布實施5周年論壇」；圖為夏寶龍4月以視頻方式出席香港全民國家安全教育日開幕典禮。(中通社)

港澳辦主任夏寶龍18日起訪港5日，至本月22日，為他連續第三年來港考察，今次他將在21日出席國安法5周年論壇，並調研考察香港 經濟社會的發展情况。特首李家超強調夏既重視安全，也關心香港經濟和社會發展，相信他到港會在這兩方面考察。

明報報導，夏寶龍18日大約黃昏到港，除出席21日舉行的「香港國安法公布實施5周年論壇」，行程另一重點是考察北都發展項目，並會晤大學校長、商會代表及法律界。

李家超形容今次夏寶龍來港考察令人鼓舞，「我熱切期待，我相信香港市民亦熱切期待」。

此外，據媒體分析指出，在全球經濟不確定性增加、美元資產避險屬性減弱的背景下，中國央行 透過發行香港離岸人民幣央票不僅有助於提升香港國際金融中心地位，也可進一步推動人民幣國際化。媒體分析稱，夏寶龍過往有關香港的發言中，從不單獨強調國安，而是在維護國安的同時推動經濟發展的「兩手抓」。

香港01分析夏寶龍過往有關香港發言指出，夏寶龍2023年首度赴港考察時，強調安全是香港繁榮根基，呼籲排除干擾，聚精會神謀發展。2024年第二次訪港時，談發展權重明顯提升，將焦點轉向「由治及興」。而在今年國安教育日講話中，他批評美國對港加徵關稅 ，並提醒香港應擺正立場，以經濟實力反制外部打壓，將危機轉化為發展動能。

夏寶龍此行除了出席國安法實施周年論壇外，還會與8所政府資助大學校長和校董會主席舉行閉門會議，以凸顯北京中央把香港發展作為國際專上教育樞紐的戰略部署。

信報報導，值得留意的是，夏寶龍此行將會與各大學校長和校董會主席舉行閉門座談會，相信主題將圍繞如何把香港發展成為國際專上教育樞紐；如何把香港進一步發展成為國際專上教育樞紐，關乎香港的自身發展利益，更涉及中國國家層面的戰略考量。