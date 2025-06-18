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洛桑評比：香港競爭力重返全球第3 營商效率升至第2

香港新聞組／香港18日電
香港失業率由3.4%上升至3.5%，創下近兩年半高，建造業，零售業和地產業都有明顯的升幅。（中新社）
香港失業率由3.4%上升至3.5%，創下近兩年半高，建造業，零售業和地產業都有明顯的升幅。（中新社）

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）17日發布「2025年世界競爭力年報」，香港的全球競爭力繼去年上升兩位至第五後，今年再上升兩位至全球第三，為自2019年後，香港首次重返全球三甲。行政長官李家超17日出席行會前見記者表示，年報對香港整體評分和多個領域評分都上升，顯示特區政府的施政方向整體正確，各項政策取得成效，反映他改變政府文化、建立以結果為目標的政府政策是正確，並帶來成果。

綜合大公、文匯網報導，據年報顯示，香港今年的競爭力大幅提升，總得分在100分中獲99.2分，增加7.7分，增長幅度是頭十名經濟體中最高。在四個競爭力因素中，香港在政府效率和營商效率上升至全球第二；在經濟表現和基礎建設的排名亦分別上升至全球第六和第七。競爭力的子因素方面，香港在稅務政策和商業法規排名全球第一；國際投資、教育和金融排名全球第二；國際貿易和管理方式排名全球第三。

李家超早前接受香港文匯報專訪時表示，自己上任以來改變了政府文化，令大家以結果為目標，施政整體步伐加快。他17日提到，年報肯定了香港世界一流的營商環境，亦反映商界領袖對香港競爭力的正面看法，以及香港的優勢，包括法治、法庭獨立審訊、簡單稅制、低稅率、市場高效透明、金融系統穩健、對標國際最高水平的便利營商環境，以及資金、資訊、貨物及人員自由流動等，獲得商界認同。

李家超強調，在「一國兩制」的獨特優勢下，香港同時享有中國優勢和國際優勢。特區政府會繼續用好香港的「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，深化國際交往合作，做大做深區域貿易，開拓新市場，全面拚經濟，謀發展，惠民生。

財政司司長陳茂波其後在社交平台發帖表示，香港在多項國際排名，包括經濟自由度、國際金融中心地位等都表現亮眼，國際評級機構也一致給予正面評級，這一連串成果凸顯特區政府和社會各界不懈努力全力全速提升香港營商環境和競爭力的成效，並且獲各方的認同和肯定。

另據香港01報導，香港政府統計處17日指出，經季節性調整的失業率由3.4%上升至3.5%，為近兩年半高。統計處稱，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中建造業、零售業和地產業有相對明顯的升幅。建造業方面，2月至4月失業率為5.7%，3月至5月已經升至6.3%； 同期的零售業失業率由4.5%升至4.9%；地產業則由1.9%升至2.3%。

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，建造業失業率上升與輸入外勞無關，主因是私人工程量減少。

梁志堅稱，最近地盤開工少，一方面政府沒有賣地，加上部分政府工程有阻滯，但主因是私人工程量少。他續稱，市道剛開始回升，仍要一段時間才可以改善，個人看好建造業市道，「但都要畀少少時間」，估計建造業失業率約9月可回落。他又指，外勞有限額並需要審批，申請都需要時間，本地工人失業與外勞沒有太大關係。

勞聯主席、立法會議員林振昇亦表示，最近數月私人工程減少，應是建造業率上升最主要原因，但他同時指出，輸入外勞也是失業率上升因素之一。他分析，最新公佈的建造業失業率達6.3%，而建造業特別計畫輸入約9000名外勞，與失業率多多少少有關係。他補充，有公司聘請外勞後，減少本地員工數目。

林振昇希望政府不單止要全面評估補充勞工計畫，同時要評估一般就業政策、輸入內地人才計畫，甚至非本地畢業生留港工作計畫。他指，如果這些計畫參與人數太多，可能會影響本地就業情況。他指出，如果某個行業聘請外勞後，失業人數不斷上升，就應該設限及收緊限額；反之本地某行業失業率下降，外勞數目可以適當放寬，認為「可加可減」機制才可有助控制行業失業率。

香港 零售業

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