USNews全球大學排名 4港校列百強 中大升5位排37

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 高等教育的「金字招牌」具備雄厚實力，在不同國際評比愈見出色廣受認可。美國新聞與世界報導（U.S.News and World Report）17日公布最新的2025/2026年度全球最佳大學排名，香港8所上榜大學中，7間名次錄得上升。整體而言，包括香港中文大學、香港大學、香港城市大學和香港理工大學4校均打入全球百強，以港中大最高排第37位。

同時，港高校在多個學科的表現達最頂尖水平，共有16個科次位列全球十大，其中，教育和教育研究學科由港大、港中大及香港教育大學包辦全球首三位，而港中大的腸胃肝臟科、以及港理大的土木工程學亦分別排全球第二。

綜合大公、文匯報報導，有近40年歷史的U.S.News美國本土大學排名榜，今年度為其第11次就全球最佳大學排名，共涵蓋來自百多個國家或地區約2250所頂尖大學，透過各校的全球和區域研究聲譽、學術研究表現，以及出版物、引用和國際合作等指標進行評估。首三名與上屆一樣，依次為美國哈佛大學、麻省理工學院 及史丹福大學 。

香港在是次排名中表現出色且持續進步，最高的港中大較去年上升5位，位列第37位，港大與去年一樣列第44位，港城大及港理大分別排第54位及第58位，而香港科技大學升至第101位。其餘港校名次亦明顯較去年高，嶺南大學更一舉攀升超過300位。

U.S.News排名同時展示了全球大學不同學科的表現，港校多個學科位列國際最卓越的一群：港中大有4科打入全球十大，包括教育和教育研究，與腸胃肝臟科分列全球第二，人工智能（AI），以及電腦科學則分別排第七。在港大方面，教育和教育研究排全球第一，傳染病學及微生物學亦列全球第四。

港城大方面，有5科入全球十大，包括排第五的材料科學、第六的物理化學、第七的凝聚態物理學、第七的納米科學與納米科技。其他打入全球十大的學科尚包括港理大的土木工程學（第二）、機械工程學（第六）、工程學（第六），以及港教大的教育和教育研究（第三）。突出的成績說明香港於多個基礎科研焦點領域的強大實力，為打造國際教育樞紐及國際創科中心提供堅實後盾。