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李家超批手遊「逆統戰」鼓吹港獨 下載、分享都違法

香港新聞組／香港18日電
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香港特首李家超宣稱，台灣手遊「逆統戰：烽火」鼓吹港獨、台獨，意圖分裂國家，香港任何人下載、發布、分享遊戲均屬違法。 （取材自「逆統戰：烽火」官網）
香港特首李家超宣稱，台灣手遊「逆統戰：烽火」鼓吹港獨、台獨，意圖分裂國家，香港任何人下載、發布、分享遊戲均屬違法。 （取材自「逆統戰：烽火」官網）

台灣手遊「逆統戰：烽火」日前遭港警國安處以「宣揚台獨、港獨」為由禁制後，香港特首李家超17日加入批判行列。他宣稱，這款遊戲以手遊作為掩護鼓吹港獨、台獨，「意圖分裂國家」，香港任何人下載、發布、分享這款遊戲均屬違法。

綜合香港01等港媒報導，李家超說，根據中國憲法，所有中國公民，包括香港「均有責任維護國安」，特區政府對於所有觸犯國安的行為，都會嚴厲執法。他還警告，在網路上分享或推薦這款遊戲（逆統戰：烽火）均屬違法；下載者可能被視為具「煽動意圖」；資助開發商（指付費）者可能觸犯「分裂國家及煽動罪」。

在李家超之前，香港保安局長鄧炳強14日在電台節目中宣稱，「軟對抗」的可怕之處，在於「以遊戲為載體傳播台獨、港獨信息，悄然荼毒年輕人思想」，這種手法「非常惡毒」。

鄧炳強當時還說，「逆統戰：烽火」可能已觸犯中國「煽動顛覆國家政權罪」，也可能違反香港「維護國家安全條例」的「具煽動意圖罪行」。香港民眾切勿下載這款遊戲，並指若有下載或「付款資助行為」，可能構成違法。

香港警察國安處10日宣布，「逆統戰：烽火」旨在「宣揚台獨、港獨」，鼓吹武裝革命推翻中國，因此依「港區國安法」對這款手遊採取禁制行動。香港民眾切勿下載或資助這款App，否則即觸犯「港區國安法」。若已下載應立即刪除，「切勿以身試法」。

在港警國安處發布上述禁制令後，「逆統戰Reversed Front」臉書粉絲專頁當晚即以「謝丞相賜箭」回應。有香港網友上傳截圖顯示，港警發布禁制令後，「逆統戰」搜尋量瞬間爆增；在Google相關搜尋一天內一度高達逾一萬次，排名第三；亦一度在「App Store」香港區冒險遊戲類別升至第一位，可見熱度非常高。

自由亞洲電台報導，有玩家說，遊戲有不少2019年「反送中」示威者的元素又能自由改名，某程度透過遊戲能彌補現時做不了的事， 例如「守護香港領土」；亦有玩家批評，其實可自由選擇陣營例如加入紅軍，港府的反應顯示「極權政府對自由的恐懼與政權的脆弱程度」。

香港 港區國安法 App

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