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助蔡天鳳前夫潛逃 遊艇公司男職員、無業女串謀罪成

香港新聞組／香港17日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港28歲名媛、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi），前年2月在大埔龍尾村遭殺害碎屍，其前夫鄺港智三父子被控謀殺等罪候審。另外一名遊艇公司男職員及一名無業女子因協助鄺港智離港潛逃，被控串謀妨礙司法公正罪，案件16日在九龍城裁判法院續審，裁判官陳志輝裁定兩被告罪成，押後月底判刑，以待索取兩人背景報告。

大公、文匯報報導，兩被告為任遊艇公司職員的41歲男子林舜及報稱無業的29歲女子潘巧賢。兩人原被控協助罪犯罪，其後被改控串謀妨礙司法公正。控罪指兩人於前年2月24至25日之間在香港某處，預期針對稱為「Alex」的男子，可能涉法律程序或執法機構調查，串謀女子「Ivy」作出妨礙司法公正傾向的作為，即助「Alex」緊急及祕密地，經非由入境處管理的出入境管制站離開香港。

控方結案時曾表示，只要證明兩被告曾幫「Alex」緊急及祕密地非經入境處管理的出入境管制站離港，控罪已成立，毋須證明「Alex」是否鄺港智，亦毋須談妥租船價錢以至付費。

陳官16日裁定所有控方證人誠實可靠。男被告林舜在錄影會面提到與女被告潘巧賢相識至少六、七年，一直保持聯絡；潘則與另一涉案人Ivy認識3年，案發時Ivy經潘聯絡林為友人Alex租船。林並沒作供或傳召證人。

陳官認為一般人若非犯法逃避追捕，不會忽然緊急及祕密地租船不問價錢，非經出入境管制站離港往澳門，故推論兩被告及Ivy必然知悉Ivy友人可能逃避警方追捕或法律程序，故裁定3人已達成犯罪協議，有犯罪意圖，由林安排船隻、聯絡船家及水手；潘及Ivy則負責傳話予Alex，即使證據無法肯定Alex是鄺港智，仍足以裁定兩人串謀妨礙司法公正罪成，押後至本月27日判刑。

香港 澳門 蔡天鳳

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