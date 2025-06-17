香港外傭過度借貸 2%向逾10間公司借貸 72%雇主遭滋擾

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 近年外傭過度借貸問題日益嚴重。民建聯及國際家政服務業持續發展聯會16日公布調查顯示，93%受訪雇主曾遇外傭借貸問題，當中最高借款額達18萬元（港幣，下同，約1273美元），72%雇主更指外傭曾向三間或以上貸款 公司借款，更有2%曾向10間以上公司借貸，另有72%受訪雇主曾因外傭借貸問題遭受追數滋擾。

文匯報報導，團體促請港府 加強規管，包括限制無抵押借貸每月還款額不得超過月薪30%，並禁止合約剩餘時間少於6個月的外傭借貸。

是次調查以網絡問卷成功訪問392名外傭雇主。國際政商勞資事務和諧關愛會外傭雇主代表副主席徐明珠引述個案表示，其中一名早已離職逾一年的外傭，仍以前雇主住址申請貸款；亦有外傭同時向4間財務公司借款，並盜用雇主家人其他地址額外向財務公司借貸，令雇主一家飽受困擾。另外，有雇主反映，其外傭同時向15間公司借貸，導致雇主頻頻接獲追債電話，甚至受言語恐嚇和滋擾。

有雇主向外傭詢問時，對方不僅態度囂張，甚至恐嚇若被舉報，將聯同男友到雇主子女就讀學校威脅。徐明珠認為，有關個案反映財務公司對貸款申請人的住址及身分核實程序極為草率。

國際家政服務業持續發展聯會會長林夏瑤指出，香港放債行業存在法規漏洞，加上大量海外非法借貸平台湧現，導致與債務相關的問題日益嚴重，建議盡快對無抵押借貸設限，每月還款額不得超過借款人月薪的30%，同時禁止雇傭合約將於6個月內屆滿的外傭借貸，且按貸款金額設定最長還款期由6個月至18個月不等，每月還款額由1500元至3600元。

民建聯立法會議員梁熙指出，青少年借貸問題亦日趨嚴重，建議港府嚴禁借貸公司或銀行針對學生借貸投放推廣廣告，並禁止放債人向學生提供介紹人回贈，同時建議港府將青少年的無抵押貸款金額年利率由一般的48%降低至20%，減低財務公司向學生過度放貸誘因。