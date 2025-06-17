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香港前5月國際旅客500萬人次 台日韓菲印遊客大增逾25%

香港新聞組／香港17日電
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在內地五一黃金周及多項盛事帶動下，香港前5個月訪港旅客總量突破2000萬人次，按年增12%，其中國際旅客更飆升18%；圖為遊客在香港尖沙咀星光大道觀光遊覽。 (中新社)
在內地五一黃金周及多項盛事帶動下，香港前5個月訪港旅客總量突破2000萬人次，按年增12%，其中國際旅客更飆升18%；圖為遊客在香港尖沙咀星光大道觀光遊覽。 (中新社)

在內地五一黃金周及香港多項盛事帶動下，香港旅遊發展局的初步數據顯示，上月近408萬訪港旅客人次，按年升20%；來自澳洲、日韓、印尼及菲律賓的旅客增幅超過25%。隨著啟德體育園啟用，多項大型國際體育盛事排隊上演，吸引不少內地及海外旅客專程「撲飛（搶票）」赴港觀賽。

文匯報報導，旅發局最新數據顯示，上月408萬訪港旅客人次中，內地旅客占312萬人次，按年升19% 。首5個月訪港旅客總量突破2000萬人次，按年增12%，內地旅客則占約1520萬人次，按年增10%。其他非內地市場增長勢頭持續，首5個月的國際旅客共錄得約500萬人次，按年上升18%。來自台、日、韓、菲、印尼的訪港旅客人次按年激增逾25%，澳洲更錄得逾35%增幅。

18日至22日在啟德體藝館舉行的世界女排聯賽香港2025，5天共上演12場賽事，16日已獲香港大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可。世界女排聯賽向來深受全球球迷歡迎，中國女排更是票房保證，各地粉絲紛紛在社交平台「晒飛（曬門票）」，準備赴港為偶像吶喊助威。

旅遊界及體育界表示，世界女排聯賽及下月多支英超及義甲足球隊訪港上演國際頂級賽事，將提升城市形象，形成「體育＋旅遊」產業鏈，為酒店及周邊行業注入持續動力。

攜程集團16日發布Trip.com平台數據顯示，本月香港的演唱會及盛事門票或體驗活動預訂數量按年升約25%。

世界女排聯賽香港站賽事未開鑼，球迷「搶飛戰」已開打。16日微博及小紅書等內地社交平台，已湧現大批內地球迷「晒飛」的帖文，來自北京、上海、廣州等地粉絲整裝待發準備赴港支持中國女排。香港「快達票」電腦售票網亦顯示，大部分場次的門票已售罄，僅餘21日及22日夜場有小量1800港元（約230美元）最貴的門票。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦形容，上月旅客增長很大程度歸功於連串盛事活動的吸引力，相信即將舉行的世界女排聯賽會吸引大批旅客專程赴港觀賽及留宿。他透露酒店業界已聯繫活動主辦單位，探討合作推出一站式「門票+酒店住宿」旅遊套票，提升參與盛事便利性，更確保相關消費收益直接惠及酒店業。

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