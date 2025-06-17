香港故宮伊斯蘭展 16米地毯重點展品 90珍品料吸10萬人

香港故宮特展「天方奇毯─伊斯蘭與世界文明的交織」16日舉行媒體導賞；圖為全長近16米的「海得拉巴凱沃基安地毯」，是本次重點展品。(中新社)

香港 首個聚焦伊斯蘭藝術展覽「天方奇毯─伊斯蘭與世界文明的交織」，18日起在香港故宮 文化博物館展出，以15塊地毯珍品為主軸，附以書籍裝楨、陶瓷等文物，呈現中國與伊斯蘭世界的文化交流，匯聚薩法維、莫卧兒及鄂圖曼三大王朝的90件珍品，其中77件來自伊斯蘭藝術博物館的藏品，不少展品是首度在該館外展出，香港故宮館長吳志華預料展覽可吸引8萬至10萬人入場。

香港故宮特展「天方奇毯─伊斯蘭與世界文明的交織」，將於6月18日至10月6日開放，這是香港首個聚焦伊斯蘭藝術的展覽。(中通社)

明報報導，此次展覽由香港故宮與多哈伊斯蘭藝術博物館合辦，分4個單元，共展出90件文物，展期至10月6日，成人票價150元（約19.1美元）。第一單元主題為「中國與伊斯蘭世界的文化交流」，展示出自薩法維王朝聖陵的「阿爾達比勒─薩爾動物紋地毯」，其呈現重複的動物鏡像圖像，包括一隻受中國神話啟發的綠色異獸。另亦展出井裏汶沉船遺址的越瓷，證明中國與伊斯蘭世界早於10世紀已由海上網絡和全球貿易建立聯繫。

據報導，其餘3個單元分別聚焦薩法維王朝、莫臥兒王朝和鄂圖曼王朝。其中莫臥兒王朝單元，一幅長近16米的「海得拉巴凱沃基安地毯」是重點展品，這可能是為印度 南部戈爾康達王國首都海得拉巴的蘇丹宮殿編織，會在莫臥兒宮廷舉行禮儀活動時使用。

報導稱，全展包括15幅宮廷地毯，其一為北京故宮博物院館藏、國家一級文物「花瓣紋栽絨地毯」。該地毯與17世紀薩法維絲綢紡織品的圖案相似，並以極薄金屬片包著絲線編織而成，用於裝飾皇帝宮殿。其餘14幅由多哈伊斯蘭藝術博物館提供。

香港故宮特展「天方奇毯─伊斯蘭與世界文明的交織」16日舉行媒體導賞，展出90件珍貴文物，於6月18日至10月6日開放；圖為「薩法維王朝蘇萊曼沙阿一世所藏《古蘭經》」展品。(中新社)

報導引述吳志華稱，今次是香港首次「大規模、完整地」介紹伊斯蘭文化藝術，盼望香港故宮「將來再做多一點」，將不同文化帶來香港，並將中國文化帶至海外。

報導指，香港故宮揭幕迄今3年，吳稱已錄得320萬旅客，惟去年訪客人數按年呈跌勢，會了解原因。他說內地觀眾占逾半，香港及海外各占兩成多。