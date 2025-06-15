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港財長：2、3年內 香港將成全球最大跨境資產管理中心

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香港財政司長陳茂波預期，兩、三年內，香港將成為全球最大的跨境資產管理中心。資料照片。(中新社)
香港財政司長陳茂波預期，兩、三年內，香港將成為全球最大的跨境資產管理中心。資料照片。(中新社)

香港財政司長陳茂波15日在個人網誌發文稱，資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。與此同時，香港的資產和財富管理業務也呈穩步增長。截至今年3月底，香港註冊基金數目達976個增長285%。他相信兩、三年內，香港將成為全球最大的跨境資產管理中心。

陳茂波表示，今年以來外圍環境持續不明朗，各種突發情況越見頻繁，但港股氣氛卻穩步向上。承接去年上升的趨勢，今年以來恒生指數累計上升了超過3,800點，升幅約20%，在全球主要指數中表現名列前茅。

與此同時，截至今年5月，股市日均成交金額按年增約1.2倍，達2,420億港元；今年以來新股集資額也接近790億元，處於全球前列，股市再融資亦超過1,500億元。「可以說，本港股市的深度和廣度都有明顯提升。」

文章指出，值得留意的是，不少大型新股集資的基石投資者來自歐美、中東、亞洲其他地區等，這些地區的資金增加在港股配置的趨勢也愈見明顯。此外，銀行存款持續增加、拆息偏低。資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。

陳茂波表示，香港的資產和財富管理業務亦見穩步增長。截至今年3月底，香港註冊基金數目達976個，按年錄得超過440億美元的資金淨流入，增長285%。

他強調，相信在兩、三年內，香港將成為全球最大的跨境資產管理中心。隨著金融市場持續蓬勃發展，投身金融行業的人數亦呈上升之勢。今年以來，根據《證券及期貨條例》申請牌照的個人及機構較去年同期錄得雙位數升幅。

文章稱，除了股市及資產管理等傳統範疇外，香港在數位金融、綠色金融及離岸人民幣市場方面亦有長足發展。產品創新是創造市場需求、增加市場流量和加速業態演變的有效途徑。

自2022年底香港發表首份有關數位資產市場發展的政策宣言以來，相關市場在港發展明顯提速，並匯聚了不少相關企業到港落戶及擴展，至今已有10家虛擬資產交易平台獲發牌，證監會正處理另外8家的牌照申請。香港財政司也正推進就託管與場外交易的規管安排。

陳茂波指出，數位資產的發展，也帶動了金融機構相關的業務。例如去年香港本地銀行數位資產和相關產品交易總額達172億港元；去年底，在銀行託管的數位資產總額達51億港元。

陳茂波表示，因應最新的發展和形勢變化，香港財政司即將就數位資產的發展發表第二份政策宣言，闡述下一步的政策願景和方向，一系列具體的措施包括讓傳統金融服務的優勢與數位資產領域的技術創新有更好的結合、提高數位資產在實體經濟活動的安全性和靈活性，以及鼓勵本地和國際企業探索數位資產技術的創新及應用。

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