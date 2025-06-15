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全國運動會香港賽區門票「親民價」 預計低至數十港元

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

第15屆全國運動會將於11月9日開幕，香港將舉辦當中部分賽事，港府全國運動會統籌辦公室主任楊德強14日表示，今年8月將會公開發售數十萬張香港賽事的門票，預計票價會較為親民，由數十港元至最多500元（約63.6美元）不等，以吸引更多人入場觀賽，而具體每個項目的票價，以至初賽和決賽項目的價錢預計會於下月公布。

文匯報報導，在賽事期間會舉行嘉年華會等活動，他們已開始與旅行社討論套票安排，並在內地、其他東南亞地區以至歐美地區宣傳，以吸引內地旅客以至海外旅客在這段期間赴港，並會因應不同旅客的需要，設計出不同產品。他又透露，今屆全運會開幕前的火炬傳遞的路線涉及跨境路線，更會經過在香港有象徵性的地方。

首次由粵港澳3地共同承辦的第15屆全國運動會將於今年11月9日至21日舉行，香港將主辦場地自行車、高爾夫球、擊劍等賽事，同時主辦保齡球等群眾賽事活動。

楊德強近日在接受電視節目訪問時表示，今屆全運會賽事由粵港澳3地承辦，預計下月會制定好票務政策，8月開始售票。他相信3地賽區的門票也會在統一平台公開發售，讓市民可以在同一平台購買不同賽區的賽事門票。

香港賽區頭炮為10月31日起在維園舉行的沙灘排球，10日賽事期間會舉行嘉年華，設50個攤位，而中環海濱舉行的鐵人三項亦會有類似活動。楊德強透露，他們已開始與旅行社討論套票安排，除希望有內地旅客赴港觀賽外，亦會在東南亞以至歐美地區宣傳，希望吸引內地和海外旅客訪港。

他估計一些旅客在赴港觀賽同時，亦想藉此機會到粵港澳大灣區其他地方旅遊，故會因應不同旅客的需要提供不同的套票產品，「（旅客）來香港除了觀賽，亦會去其他地方，我們亦正釐訂售票時預幾多是旅客、幾多是本地觀眾。」

他預計今次賽事期間有近5000名內地運動員及裁判等赴港，現已於九龍和新界選定8間酒店接待他們。

香港 東南亞 港府

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