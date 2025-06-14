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中港國安單位首度聯合執法 鄧炳強：未有引用「國安法」第55條

記者陳湘瑾／即時報導
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中國中央駐港國安公署與香港警方國安處日前採取聯合行動，約談涉及「勾結外國或境外勢力危害國家安全」的6名人士。香港保安局長鄧炳強14日表示，這次行動公署未有引用「國安法」第55條，執法均由香港警方負責，又重申迄今為止未拘捕任何涉案人士。

明報報導，鄧炳強14日在商台「政經星期六」表示，中國國安公署今次根據附例第3條，是為了確認是否有本港未能自行處理的違反國安的情況發生，按附屬法例實施細則，香港國安處要協助及配合，包括執法人員在內的公務員則採取一些合理的協助，對涉案6人士進行約談，形容屬正常合理。

香港電台報導，這是雙方針對涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪案件首次聯合行動。

鄧炳強稱，國安法第55條指出，若涉及外國及境外勢力介入的複雜情況，或特區管轄有困難無法執行「香港國安法」的嚴重情況，可由公署提請中央同意，在港行使管轄權，今次是在確認是否有第55條的情況存在。

香港警務處12日在官網公告，中國中央駐港國安公署與香港警方國安處12日根據「香港國安法」、「維護國家安全條例」及「維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例」，就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的案件採取聯合行動。

公告表示，案件涉及6名人士及一個組織，該等人士及組織涉嫌於2020年11月至2024年6月期間干犯「香港國安法」第二十九條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。經公署署長批准，公署根據「維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例」第3條，要求國安處協助和配合，包括為公署對涉案人士進行約談作出安排。

國安處獲得法庭手令搜查涉案人士住所，及涉案組織辦公室，檢取了包括銀行文件等證物。國安處亦對涉案人士進行會面，要求交出所有旅行證件。案件仍在調查當中，「國安處會繼續依法為公署提供協助和配合」。

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