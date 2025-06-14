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港特首倡高官責任制 表現差可凍薪 議員建議設上訴機制

香港新聞組／香港14日電
香港特首李家超為提升治理水平，正審視建立「高層政府官員責任制」，擬訂懲處機制；圖為香港公務員步出港府總部資料圖。(中新社)
香港特首李家超為提升治理水平，正審視建立「高層政府官員責任制」，擬訂懲處機制；圖為香港公務員步出港府總部資料圖。(中新社)

為進一步提升治理水平，香港特首李家超在接受報章訪問時表示，正審視建立「高層港府官員責任制」，希望強化港府部門主管、高級公務員的領導作用，有關安排會與現行制度結合。懲處機制方面則會首先找出「責任誰屬」，當中可以考慮的懲處方法有很多，由於港府每年均會審視公務員表現，表現不濟者，可能不獲加薪等，具體工作由政務司司長負責。

文匯報報導，李家超回顧上任3年，他認為港府部門要有較大的「全方位投入」，即使公務員聘任制度與政治任命的司局長有所不同，但「責任制」亦要存在，正審視建立高層港府官員責任制，讓部門領導發揮領導責任，若出現重複出現又或嚴重的問題，要矯正錯誤，將日常管理工作做得到位。

對表現不濟的高級公務員之懲處措施，李家超認為，首先要找出責任問題，而他留意到公務員體系中，特別是高級公務員十分重視個人的尊嚴及聲譽，而具體的懲罰方法可以包括不獲加薪，甚至採取更嚴厲的紀律處分，而新制度可與現行公務員評核制度相結合。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，在現行的高官問責制下，涉事者的紀律行為多處於保密狀態，極少公開因失誤受懲處的個案，「若高官在施政上明顯犯錯，港府往往難以公開指明其責任，因為擔心對港府政策及形象造成負面影響。」

梁籌庭認為，若提高高官懲處透明度，可起到阻嚇作用，並提升其積極性，但亦有可能令其因害怕出錯而不敢創新，拖慢政策實施。他認為現行懲處機制有其可取之處，但需適度提升高官問責的透明度，以平衡政策推行效率與公眾信任。

有公務員團體代表認同，提高高官懲處的透明度可提升其積極性。有代表則要求港府在訂定新制度前，應和各公務員團體討論。

多位立法會議員表示支持。立法會議員陸頌雄認為，該制度若成功落實，有助提升香港公共行政管理水平，防止高級公務員的不作為。他更建議懲處措施應引入降級機制。顏汶羽建議港府在政策上應更透明和客觀，並設立上訴機制，讓公務員有解釋的機會。

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