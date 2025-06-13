國際鋼琴賽冠軍沈靖韜8/30返港獻琴技 亞洲巡演首站

香港年輕鋼琴家沈靖韜日前贏得本屆范克萊本國際鋼琴賽冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（取材自范克萊本國際鋼琴賽網站）

29歲的香港 鋼琴家沈靖韜日前贏得范克萊本國際鋼琴賽冠軍，成為賽首位獲獎港人，將獲得10萬美元獎金、三年個人化職業生涯指導、美國及國際巡迴演唱會安排、錄音專輯、宣傳等。他將在8月30日返回香港演出，作為他亞洲巡迴表演第一站。

綜合媒體報導，范克萊本國際鋼琴賽第17屆在5月21日至6月7日在美國德州 舉行，有340名來自45個國家的鋼琴家報名，28人獲選參賽，當中7人來自中國內地，當中僅得沈靖韜來自香港。其餘選手來自美國、英國、西班牙、南韓等。

1962年創辦的范克萊本國際鋼琴賽，每四年在美國德州舉行，為古典樂鋼琴演奏四大賽事之一。參賽者年齡限制在18至31歲，入圍的演奏者可根據自身的優勢鋪排曲目，橫跨多個音樂時期，從預賽到決賽都不得重複。

回顧橫跨三周賽事，沈靖韜指當時身心俱疲，已無餘力思考及彈琴，只能休息一日以繼續賽事。幸好努力終得到回報，他感謝港人的關注及支持，透露8月30日將回港開啟亞洲巡迴演出的首站。

香港土生土長的沈靖韜自三歲起習琴，六歲作曲，10歲更奪得國際鋼琴比賽冠軍，打破中國鋼琴家郎朗12歲的奪冠紀錄。他更曾為英國皇室現任英王查理三世 、時任威爾斯親王的查理演出。

沈靖韜表示，14歲之前一直在香港，觀賞過很多高質素的音樂會，認為香港藝術文化氣質愈來愈高，高興後輩有機會獲獎學金到海外進修，期望他們日後可把更多文化氣質帶回香港。他認為，香港藝術配套屬於亞洲最好，希望可吸引更多高水平音樂家赴港交流，推動香港音樂發展。

其實沈靖韜的音樂路也充滿波折，他在大學主修經濟學，直至21歲終於決定未來發展音樂事業。其後他每年到20至30個國家演出，直至新冠疫情爆發，受礙於香港及全球封關，他失去所有工作，不能再上台展現「真正的自己」，形容該兩年多猶如失去個人身分認同。