我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

國際鋼琴賽冠軍沈靖韜8/30返港獻琴技 亞洲巡演首站

香港新聞組／香港13日電
香港年輕鋼琴家沈靖韜日前贏得本屆范克萊本國際鋼琴賽冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（取材自范克萊本國際鋼琴賽網站）
香港年輕鋼琴家沈靖韜日前贏得本屆范克萊本國際鋼琴賽冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（取材自范克萊本國際鋼琴賽網站）

29歲的香港鋼琴家沈靖韜日前贏得范克萊本國際鋼琴賽冠軍，成為賽首位獲獎港人，將獲得10萬美元獎金、三年個人化職業生涯指導、美國及國際巡迴演唱會安排、錄音專輯、宣傳等。他將在8月30日返回香港演出，作為他亞洲巡迴表演第一站。

綜合媒體報導，范克萊本國際鋼琴賽第17屆在5月21日至6月7日在美國德州舉行，有340名來自45個國家的鋼琴家報名，28人獲選參賽，當中7人來自中國內地，當中僅得沈靖韜來自香港。其餘選手來自美國、英國、西班牙、南韓等。

1962年創辦的范克萊本國際鋼琴賽，每四年在美國德州舉行，為古典樂鋼琴演奏四大賽事之一。參賽者年齡限制在18至31歲，入圍的演奏者可根據自身的優勢鋪排曲目，橫跨多個音樂時期，從預賽到決賽都不得重複。

回顧橫跨三周賽事，沈靖韜指當時身心俱疲，已無餘力思考及彈琴，只能休息一日以繼續賽事。幸好努力終得到回報，他感謝港人的關注及支持，透露8月30日將回港開啟亞洲巡迴演出的首站。

香港土生土長的沈靖韜自三歲起習琴，六歲作曲，10歲更奪得國際鋼琴比賽冠軍，打破中國鋼琴家郎朗12歲的奪冠紀錄。他更曾為英國皇室現任英王查理三世、時任威爾斯親王的查理演出。

沈靖韜表示，14歲之前一直在香港，觀賞過很多高質素的音樂會，認為香港藝術文化氣質愈來愈高，高興後輩有機會獲獎學金到海外進修，期望他們日後可把更多文化氣質帶回香港。他認為，香港藝術配套屬於亞洲最好，希望可吸引更多高水平音樂家赴港交流，推動香港音樂發展。

其實沈靖韜的音樂路也充滿波折，他在大學主修經濟學，直至21歲終於決定未來發展音樂事業。其後他每年到20至30個國家演出，直至新冠疫情爆發，受礙於香港及全球封關，他失去所有工作，不能再上台展現「真正的自己」，形容該兩年多猶如失去個人身分認同。

沈靖韜又提到，香港有不同獎學金和出外讀書的機會，希望未來可以繼續鼓勵更多香港藝術家到世界各地鑽研，他寄語香港音樂人要繼續熱愛音樂、甚至每一粒音符，尋找一名適合自己的老師，同時要平衡休息時間。家長可以鼓勵和培養子女對音樂的興趣，避免強迫導致子女對音樂產生厭惡。

沈靖韜曾為現任英王查理三世、時任威爾斯親王的查理演出。（取材自臉書）
沈靖韜曾為現任英王查理三世、時任威爾斯親王的查理演出。（取材自臉書）

香港 德州 查理三世

上一則

乘聯會祕書長打臉官方「絕不買新能源車」 為燃油車抱屈

下一則

「晶片首富」砸300億寧波辦大學獲批：2050年躋身名校

延伸閱讀

印度航空失事 各國領袖紛紛發聲哀悼

印度航空失事 各國領袖紛紛發聲哀悼
已婚男砸600萬元 不求裸照只想純聊情色網紅

已婚男砸600萬元 不求裸照只想純聊情色網紅
CP查理襲榜「歌手」 被揪出自動修音 網問：為何享特權

CP查理襲榜「歌手」 被揪出自動修音 網問：為何享特權
音準太完美…CP查理襲榜「歌手」成功 卻被揪出疑似「自動修音」

音準太完美…CP查理襲榜「歌手」成功 卻被揪出疑似「自動修音」

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標