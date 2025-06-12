夫陳榮煉涉洗錢囚13年 安以軒想動用帳戶繳房貸遭駁

女星安以軒（右）和老公陳榮煉。（取材自微博）

台灣女星安以軒富商老公、澳門 德晉集團前主席陳榮煉涉嫌不法洗錢入獄，去年底被判13年有期徒刑，連帶罰金約75億台幣（約2.5億美元）。夫妻分隔台澳兩地已逾3年，被爆出安以軒2022年曾想要領陳榮煉在台灣開設外幣帳戶裡的錢，遭到銀行拒絕，提告銀行卻敗訴。

綜合媒體報導，根據判決書內容顯示，陳榮煉2020年6月在台灣的某銀行開設外幣帳戶，帳戶中存有港幣5000萬2204元、美金20萬2283元。陳榮煉被捕半年後，2022年安以軒主張夫妻間互為代理人，應可提領、管理該筆帳戶向法院聲請確認其對該帳戶具有代理權。

陳榮煉被控利用德晉貴賓會，在6大博企以較高疊碼吸引賭客「賭底面」，於2014年至2020年間，不法獲利約1.9億美元，身背包括清洗黑錢罪等83項刑事罪。

陳被捕後，安以軒向法院主張，她和陳榮煉基於夫妻關係互為代理人，她可領取陳榮煉台灣帳戶裡的錢使用，以1.9億美元計算，安以軒必須先繳巨額裁判費給法院，安以軒不服金額太高抗告，2023年12月遭駁回確定。

安以軒改以陳榮煉名義對銀行提告「返還消費寄託物」，要求銀行給付6萬美元給她繳房貸，銀行基於合理懷疑金流正當性，依據相關法規，禁止陳榮煉提款，因此安以軒再度敗訴。