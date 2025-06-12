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港國安法納入電影審查… 手遊「逆統戰」願為國安處出角色

香港新聞組／香港12日電
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「逆統戰：烽火」開發商在社交媒體回應事件。（取材自臉書）
「逆統戰：烽火」開發商在社交媒體回應事件。（取材自臉書）

香港國安法2020年6月實施以來，港府陸續在不同領域加入國安條款。除了近日在餐廳等牌照加入國安條款，指若有危害國安行為可被取消牌照外，遊行申請、社工註冊、電影審查都被加入國安條款。

香港食物環境衛生署近日在新簽發或續期的牌照加入國安條款，包括餐廳、泳池、娛樂場所等。持牌人或「關連人士」不得做出或牽涉危害國安罪行，或不利於國安或香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可被取消牌照。

翻查資料，香港國安法2020年6月30日實施後，港府陸續在不同領域加入國安條款，包括遊行。根據當局處理公眾集會遊行的指引，當中提到根據香港國安法，主辦者有責任確保遊行「不會引起不利國家安全」的情況。警務處處長需要禁止任何不利於國家安全的遊行和集會的舉行。

2024年7月，香港立法會通過修訂「社會工作者註冊條例」，社工註冊局有權立即註銷曾犯嚴重罪行包括危害國家安全罪行的社工註冊。

明報11日報導，社工陳虹秀涉及2019年8月31日灣仔暴動，先前被法院判暴動罪成，判刑3年9個月。社工註冊局決定註銷陳虹秀的社工註冊5年，即刻生效。港媒此前報導，涉及香港泛民主派初選案的鍾錦麟和施德來，已被永久吊銷社工牌照。

港府近月建議修例加強規管職工會，維護國家安全，包括被裁定觸犯「危害國家安全罪行」的人，終身不得擔任工會職員或組織工會。

2021年有關電影檢查條例的修訂獲得立法會通過，電影檢查員決定是否批准電影上映，需考慮影片是否會不利國家安全。

另據自由亞洲電台報導，10日被港警國安處指遊戲涉及從事危害國家安全的台灣手遊「逆統戰：烽火」手遊應用程式，知名度突然大增，一度登上蘋果AppStore香港免費遊戲排行榜第一位，不過經過一日後，AppStore將遊戲在香港區緊急下架。

「逆統戰：烽火」10日以三國「草船借箭故事的一句「謝丞相賜箭」作回應，11日再回應指，AppStore香港區緊急下架後，歡迎大眾將Apple ID設定「更改國家或地區」以後再進行下載；之後再發文指：「千言萬語都無法表達我們內心的感謝，「逆統戰：烽火」願意為香港警務處國家安全處出一隻遊戲角色，絕無醜化只有美化。」

香港 港府 Apple

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