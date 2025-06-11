香港慶七一 港鐵送7.1萬張車票 逾千食肆、商戶推優惠

慶祝香港回歸祖國28周年，港鐵將會在7月1日以抽獎形式送出7.1萬張電子車票；行走香港島的電車，自7月1日起連續3天免費。（中通社）

香港 特首李家超10日表示，7月1日是香港回歸祖國暨特區成立28周年，港府 會在全港18區舉辦百餘項慶祝活動，包括升旗禮、步操演練、嘉年華、晚會、球類比賽等，亦會推出多元化優惠，讓市民及親友歡度這個喜慶日子。

大公、文匯報報導，公共交通優惠方面，港鐵會在7月1日以抽獎形式，送出7.1萬張電子車票，中獎市民可以在半年內任選日子，免費乘搭一程指定路線的本地車程；機場快線3至11歲小童免費、60歲或以上的市民半價；七一當日市民可免費乘搭天星小輪來往尖沙咀及灣仔，及用免費乘船劵乘搭新渡輪、富裕小輪航線；可連續三天免費搭電車。

李家超還指出，多個港府場地免費，康文署多個室內戶外康樂設施，科學館、太空 館的常設展覽，香港濕地公園、香港故宮文化博物館專題展覽、M+標準票展覽全部免費開放；海洋公園推出成人門票優惠，7月3日或之前到海洋公園，兩人同行8折，3至4人同行7折；七一當日昂坪360小童及長者來回標準纜車門票28折，山頂纜車來回優惠套票85折。

另外，將有超過1000間食肆及商戶在七一提供優惠；食環署4個街市及房委會商場推出優惠或派發禮品；由7月1日至7日，在本地魚菜直送網站或手機App買特定產品有71折；7月1日到環保署綠在區區回收，綠綠賞積分雙倍。