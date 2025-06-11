涉助伊朗洗錢數十億美元 美國制裁11間香港空殼公司

因涉及協助伊朗導彈計畫，美國宣布制裁香港公司在內18個實體及個人；圖為從網頁名單上可見，公司設於尖沙咀的港企被列入清單。(取材自Office of Foreign Assets Control)

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）6日宣布，制裁逾30間個人和實體，指他們與伊朗 影子銀行系統有關，涉嫌協助伊朗政權洗錢數十億美元，規避美國對其石油 及石化出口的制裁。被點名實施制裁的公司中，有多達11間註冊於香港 的空殼公司，凸顯香港在伊朗非法金融網絡中的樞紐角色。

自由亞洲電台報導，OFAC指出，這些香港公司由伊朗Zarringhalam家族三兄弟透過旗下兌換公司操作，協助伊朗革命衛隊、伊朗石油公司（NIOC）及多間受制裁國企轉移資金，掩飾石油及石化產品交易收益，部分資金更透過中國銀行系統清算。

被制裁的香港公司包括Hero Companion Limited、Kinlere Trading Limited、Plzcome Limited、Fitage Limited、Gutown Trade Limited、Prettandy Trading Limited、Xia Trading Limited 等，據指涉及數以億計美元的資金流動，主要以美元及歐元結算。

美國財政部長貝森特在聲明中強調：「伊朗的影子銀行體系讓政權得以轉移石油收益，資助導彈與核計畫，以及恐怖代理組織。我們將動用一切工具，阻斷這些黑暗資金流動的樞紐。」

這次制裁是自總統發出加強對伊朗施壓備忘錄以來，首次針對該國影子銀行網絡的大規模制裁行動。

聲明亦提到，Zarringhalam家族在香港及阿聯酋設立大量空殼公司，專門為伊朗政權處理外匯與商品貿易資金流。OFAC批評，這些公司設於監管相對寬鬆的地區如香港與杜拜，目的是逃避國際審查與制裁風險。

OFAC明言，所有與受制裁香港公司有業務往來的金融機構與人士，都有可能面臨二級制裁風險。OFAC呼籲全球銀行與企業加強審查與盡職調查，勿成為伊朗政權的「金錢洗衣機」。

這份聲明亦令外界再度關注香港作為國際金融中心，是否成為制裁漏洞與非法資金流轉溫床。專家認為，港府與金融機構必須正視風險，加強合規監察，避免香港淪為協助受制裁政權逃避制裁的跳板。