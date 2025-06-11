港1理由封殺台灣手遊「逆統戰：烽火」 遊戲商：謝丞相賜箭

「逆統戰：烽火」於今年六四當天，發布相關帖文。 （取材自「逆統戰：烽火」官網）

香港 「無處不國安」，一款台灣的網上手遊近日被當局列為散播港獨的傳播途徑。香港警察國安處10日宣布，已對台灣手遊「逆統戰：烽火」作出禁制行動，因為其目的為宣揚「台獨」、「港獨」，鼓吹武裝革命推翻中國。提醒市民切勿下載或資助該App ，否則觸犯國家安全法。

自由亞洲電台報導，警方指「逆統戰：烽火」以遊戲作為包裝推出，目的是「宣揚台獨、港獨等分裂國家的主張，鼓吹武裝革命、推翻中華人 民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨」。

「逆統戰：烽火」是由台灣公司開發，翻看遊戲內容，玩家可以選擇效忠台灣、香港、中國大陸、藏國、維吾爾、滿洲及蒙古等「反賊陣營」，在東方大陸與世界各地的城鎮發展抵抗組織，顛覆共產政權；亦可選擇效忠「人民共和國」，帶領紅軍打倒一切牛鬼蛇神。而在今年六四，官方社交網體亦出了一個帖文，指「6/4天安門戰車世界，紅軍NPC變59式坦克」。根據記者在台灣搜尋，AppStore仍然可以下載，但Google Play 則已下架；而官方網頁在香港已不能登入。

「逆統戰：烽火」在官方社媒回應，以黑色背景打上「謝丞相賜箭」，以諷刺港府令遊戲知名度大增。的確，短短一個多小時，「逆統戰：烽火」已成為Google Search熱搜。

港警指，任何人發布、分享或推薦這應用程式或相關内容，均有機會干犯《煽動分裂國家罪》、《煽動顛覆國家政權罪》及《煽動意圖的相關罪行》；下載應用程式亦可能被視為管有具煽動意圖的刊物；至於課金（透過App支付金錢）的話，則被視為意圖資助該開發商實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，亦屬犯罪，切勿以身試法。

「逆統戰：烽火」開發商來自台灣，4月5日開放下載。環球時報2020年曾發表評論員文章「警惕分裂勢力在虛擬空間煽動」，提到同系列線下桌遊「逆統戰：致地與海的革命者」。

該文稱，「逆統戰」的背後勢力，是擁有純熟遊戲製作、宣傳經驗的專業團隊，其美術風格和行銷策略也十分迎合當下青少年群體的口味，容易引起「二次元」的「好奇心」。若在其中滲入「台獨」、「港獨」思想，就可能對青少年造成十分惡劣的影響，進而最終危害中國的國家安全。