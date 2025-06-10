港議員批免費台英語節目乏味 當局續牌考慮放寬節目種類

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 三個免費電視牌照2027年起陸續屆滿，通訊辦今年第三季會就續牌事宜展開公眾諮詢。有議員質詢，現時英語台的節目欠缺吸引力。通訊辦指，會考 慮放寬英語台播放限制。

香港01報導，選委界立法會議員陳紹雄發言時指，香港免費電視頻道所提供的英語節目乏味，內容大多為時事及財經類型節目，關注當局會否鼓勵本地電視台多創作涉及說好香港故事、說好中國故事的英語節目。通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢回覆指，當局希望將英語台國際化，將在這次續牌申請考慮放寬不同節目品種，吸引更多投資或提升節目質素，並會在英文及普通話兩種語言中取得平衡。

會上商務及經濟發展局副局長陳百里指，由於3間持牌機構香港電視娛樂、無綫電視及有綫寬頻開電視的牌照有效期相當接近，通訊局將一併處理他們的續牌申請。

他說，在處理續牌申請時，通訊局將考慮持牌機構於牌照期內的表現、廣播環境的發展、政府政策及業界與觀眾的意見等。他續指，通訊局將在今年第三季舉行公眾諮詢，並會按法例要求向行政長官會同行政會議呈交建議。

按照慣例，通訊局已委託調查公司進行全港性的意見調查，收集公眾對持牌機構服務的意見。調查公司會以隨機抽樣方式，與大約1500戶家庭面談、進行網上問卷或電話訪問，意見調查的訪問工作預計將於8月完成。