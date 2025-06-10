特首重申港幣不因地緣政治與美元脫鉤 強化離岸人民幣地位

香港特首李家超指出，香港企業在進行商業交易時必須要確保國家利益，重申港幣與美元不會脫鉤。（中通社）

中美爆發貿易戰，香港 長和集團又因向美國財團出售海外港口資產而備受北京方面批評，香港特首李家超表示，香港企業在進行商業交易時，必須要確保國家利益，兩者並非互相排斥，而港幣亦不會因為地緣政治與美元脫鉤，改變聯繫匯率 制度。

綜合自由亞洲電台、大公報報導，李家超在南華早報專訪中表示，每個人做生意都擁有最大自由去追求自己的最大目標，但與此同時「有些東西你也不想損害」，否則「也會損害你的生意」。

他認為，大多數商人都知道，如何實現利益最大化的同時「實現國家利益最大化」，兩者並無矛盾，也知道傷害整體大環境，就等於傷害自己的生意；他又以家庭作比喻，若一個人獲家人支持做自己想做的事，但反過來回家破壞所有傢俱，這並不合邏輯，「我無法理解作為家庭成員，會作出違背家庭利益的行為」。

據中央社報導，李家超此前回應有關問題時，僅表示事件反映了社會的關切，這些關切值得重視，又指任何交易必須符合法律和規則要求，港府 會依法、依規處理。

李家超重申，港幣不會與美元脫鉤，指聯繫匯率制度是香港經濟成功的關鍵因素，不會在地緣政治緊張局勢升級之際，放棄這個已實施超過40年的制度。

不過，他同時表示，這並不代表香港的金融體系完全倚賴聯匯制度，承諾將會加強香港作為全球離岸人民幣業務中心的主導地位，推動產品多元化，帶動更多貿易。上月初，外資持續流入香港，觸發港幣兌美元的聯匯機制，香港金融管理局多次進場干預，引發香港應否取消聯匯制度的討論。

李家超表示，期望未來推出更多人民幣業務產品，令持有人民幣的海外投資者從中獲利，亦會致力加強港幣─人民幣雙櫃枱模式交易，容許投資者以離岸人民幣購買在港上市的人民幣計價股票。他指出，港府正以「藍海」戰略發掘新發展機遇，香港致力處在數字貨幣發展的最前沿。

李家超表示，餘下兩年任期將加強協助本地企業減少對美國的依賴，並開拓東南亞和中東等新市場，以尋找機遇。港府亦將進一步融入國家，利用好國家發展機遇，同時維持香港的國際聯繫與「一國兩制」方針。

被問到黎智英是否可能被美國用作貿易談判的籌碼，李家超指出，總有一些事情「不能被交易」。