特首重申港幣不因地緣政治與美元脫鉤 強化離岸人民幣地位
中美爆發貿易戰，香港長和集團又因向美國財團出售海外港口資產而備受北京方面批評，香港特首李家超表示，香港企業在進行商業交易時，必須要確保國家利益，兩者並非互相排斥，而港幣亦不會因為地緣政治與美元脫鉤，改變聯繫匯率制度。
綜合自由亞洲電台、大公報報導，李家超在南華早報專訪中表示，每個人做生意都擁有最大自由去追求自己的最大目標，但與此同時「有些東西你也不想損害」，否則「也會損害你的生意」。
他認為，大多數商人都知道，如何實現利益最大化的同時「實現國家利益最大化」，兩者並無矛盾，也知道傷害整體大環境，就等於傷害自己的生意；他又以家庭作比喻，若一個人獲家人支持做自己想做的事，但反過來回家破壞所有傢俱，這並不合邏輯，「我無法理解作為家庭成員，會作出違背家庭利益的行為」。
據中央社報導，李家超此前回應有關問題時，僅表示事件反映了社會的關切，這些關切值得重視，又指任何交易必須符合法律和規則要求，港府會依法、依規處理。
李家超重申，港幣不會與美元脫鉤，指聯繫匯率制度是香港經濟成功的關鍵因素，不會在地緣政治緊張局勢升級之際，放棄這個已實施超過40年的制度。
不過，他同時表示，這並不代表香港的金融體系完全倚賴聯匯制度，承諾將會加強香港作為全球離岸人民幣業務中心的主導地位，推動產品多元化，帶動更多貿易。上月初，外資持續流入香港，觸發港幣兌美元的聯匯機制，香港金融管理局多次進場干預，引發香港應否取消聯匯制度的討論。
李家超表示，期望未來推出更多人民幣業務產品，令持有人民幣的海外投資者從中獲利，亦會致力加強港幣─人民幣雙櫃枱模式交易，容許投資者以離岸人民幣購買在港上市的人民幣計價股票。他指出，港府正以「藍海」戰略發掘新發展機遇，香港致力處在數字貨幣發展的最前沿。
李家超表示，餘下兩年任期將加強協助本地企業減少對美國的依賴，並開拓東南亞和中東等新市場，以尋找機遇。港府亦將進一步融入國家，利用好國家發展機遇，同時維持香港的國際聯繫與「一國兩制」方針。
被問到黎智英是否可能被美國用作貿易談判的籌碼，李家超指出，總有一些事情「不能被交易」。
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