生煎包成飛機餐… 香港翠華餐飲年輕化 拓副線品牌25家

香港示意圖。(圖/shutterstock)

近年港人北上及出埠消費成風，本地不少餐飲、零售企業備受壓力。港府統計處上月公布數據顯示，今年首季食肆總收益價值按年跌0.6%，中式餐館更慘跌4.9%。面對餐飲業寒冬下，兩家港產餐飲股翠華及敘福樓近年逆市成功「翻身」，透過開拓不同副線品牌與科技賦能下，為本地餐飲業殺出血路。

文匯報報導，其中連鎖港式餐廳營辦商翠華近年積極推動多品牌發展戰略，透過差異化定位拓展特色餐飲及年輕化市場，目前集團旗下副線品牌門店數已達25家，貢獻直至今年3月底止之全年營業額34%，展現強勁增長勢頭。

翠華的故事堪稱香港 傳奇。從1967年旺角一家草根茶餐廳，到2012年上市成「高級茶餐廳」王國，股價高峰時市值近百億元，都是靠餐廳不斷轉型。面對今時今日港人消費習慣轉變，翠華再出撒手鐗「副線品牌矩陣」，目前翠華共經營六大副線品牌，包括日式燒丼專門店廿一堂、日式快餐揚食屋、日式串燒店神鳥燒、中式輕食餐飲堅信號上海生煎皇、港式餐廳錫蘭、供應咖啡及簡餐的FSTW。

在六大副線品牌之中，最引人注目的，是去年底在淘大商場開幕的「廿一堂」。這家日式快餐店首創全自助流程，提倡「自助點餐、自助取餐、自助回收」，顧客可透過日本自動收款機點餐，透過智能科技讓點餐流程更流暢，縮短顧客點餐時間，員工則可專注於與客人的互動，如介紹食材與推薦菜式等。

另外，堅信號上海生煎皇不僅打入澳門、新加坡 ，更與香港快運航空達成戰略聯盟，將生煎包送上3萬呎高空，使乘客於飛機上也可以品嘗堅信號的生煎包，進一步擴大了品牌影響力。

翠華行政總裁兼執行董事李堃綸9日透露，集團將持續孵化細分市場品牌，透過差異化定位擴大市場覆蓋面，同時加速科技應用，包括全面推廣自助點餐系統及AI 數據分析，優化人力配置並提升服務效率。

此外，集團亦會善用多品牌布局的優勢，與商場業主協商更具競爭力的租金條件，進一步提升盈利能力；未來亦會強化品牌的標準化運營體系，提升跨境擴張效率，進一步拓展東南亞 及大中華市場。