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香港沈靖韜國際鋼琴賽奪冠 恩師誇他從小聽力、想像力過人

中通社／香港9日電
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沈靖韜自稱「一個熱愛音樂的普通人」，因為熱愛，即使練琴辛苦也樂在其中。（本報資料照片／沈靖韜提供）
沈靖韜自稱「一個熱愛音樂的普通人」，因為熱愛，即使練琴辛苦也樂在其中。（本報資料照片／沈靖韜提供）

29歲的香港鋼琴家沈靖韜在美國第17屆范克萊本國際鋼琴比賽（Van Cliburn International Piano Competition）中奪冠，成為香港首位獲該獎項的音樂家。他的啟蒙老師、香港著名鋼琴家黃懿倫既為其感到開心、激動，又驕傲指出，沈靖韜這次獲獎並非意外的事情。

沈靖韜這次參加並奪冠的比賽，被譽為古典音樂界四大鋼琴賽事之一，創辦於1962年，每四年舉辦一次。從來自45個國家和地區的300多名鋼琴家中「殺出重圍」、一舉奪冠，足見其優秀所在。

沈靖韜的啟蒙老師、香港著名鋼琴家黃懿倫驕傲指出，沈靖韜獲獎並非意外的事情。（中通...
沈靖韜的啟蒙老師、香港著名鋼琴家黃懿倫驕傲指出，沈靖韜獲獎並非意外的事情。（中通社）

自小在香港長大的沈靖韜，年僅3歲時便開始學鋼琴，6歲獲香港演藝學院取錄。與沈靖韜初次見面時，黃懿倫便對這名小朋友彈琴時的眼神，格外印象深刻：「他有一種在這個年紀的人身上很少見的投入感。」

而在開始學習後，沈靖韜在聽力和想像力上展現出不小天賦。黃懿倫指，沈靖韜的耳朵很靈，有時一些同齡小朋友都未必能聽準的高低音，他都能聽得很清楚；他也可以用豐富的想像力，想出某種聲音是什麼顏色，並將其講給老師聽。

黃懿倫說，她曾聽小沈靖韜彈一支曲子彈得很好，於是好奇地問他「彈琴時在想什麼」；沈靖韜則說，他在想尼莫見到爸爸的場景（卡通電影《海底總動員》中的劇情）。這種想像力、表達力與音樂的結合，時至今日仍令這位導師記憶猶新。

沈靖韜14歲離開香港，赴英國讀中學，大學時轉抵美國，除主修音樂外，還攻讀經濟學，並獲哈佛大學經濟學士學位。

在黃懿倫看來，沈靖韜並非「鋼琴神童」，而是一個在音樂方面有很高天分的學生，因「若是神童，便不需要人教了」，沈靖韜年幼時在香港所接受的全面訓練與學習，亦為他之後的音樂道路打下了堅實基礎。這次比賽中所彈奏的曲目，也讓黃懿倫感受到了學生技巧的成熟，藉曲目表達出的更多信息與感情。

香港作為中西方文化的交匯點，匯聚眾多海內外音樂大師。黃懿倫說，這種環境提供無數機會讓音樂學子親身領略大師風範；此外，不少赴海外進修過的學生，亦選擇返回香港任職導師，促進本地音樂教育行業發展。

「賽事和獎項，是過程亦是工具，但並非學音樂的目的。」黃懿倫期望，學生們對音樂的態度不要太過功利，「我們已經是上一代人了，但我相信下一代、下下一代，用心用愛去做，會走到更高峰。」

➤➤➤沈靖韜奪下范克萊本鋼琴賽冠軍 曾是哈佛校友

香港 哈佛大學

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