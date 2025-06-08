香港沈靖韜奪下范克萊本鋼琴賽冠軍 曾是哈佛校友

港產鋼琴家沈靖韜在本屆范克萊本國際鋼琴賽奪冠，成為首位贏得這個獎項的香港音樂家。（取材自范克萊本國際鋼琴賽網站）

被譽為古典音樂界其中一項最享負盛名的賽事、4年一度的范克萊本國際鋼琴賽，本屆首次有香港 人勇奪冠軍。29歲香港鋼琴家沈靖韜日前在范克萊本國際鋼琴大賽中獲得冠軍及由逾9000名觀眾參與投票的「觀眾獎」，成為首位獲此殊榮的香港音樂家。

綜合大公報、文匯報、明報報導，范克萊本國際鋼琴賽5月21日在美國德州沃思堡揭幕，吸引來自45個國家和地區、共340名鋼琴家報名參加。經過多輪激烈角逐，最終28位入選者進入4場決賽。沈靖韜在第3場決賽壓軸登場，演奏布拉姆斯降B大調第二鋼琴協奏曲，以豐富樂感和高超技藝打動評審與觀眾。

除了10萬美元（約78萬港元）獎金外，他亦會獲得為期3年的個人化職業生涯指導、美國及國際巡迴演奏會安排、錄音專輯、宣傳等，總價值約200萬美元（約1560萬港元）。

沈靖韜賽後表示：「我很高興，很榮幸成為首位香港鋼琴家贏得范克萊本國際鋼琴大賽。回想起我在香港的童年和薰陶我個人和音樂上的環境，對我來說，最重要的是去尋找我們心中真正想要的音樂。」

沈靖韜在香港土生土長，母親是他的第一位鋼琴啟蒙老師，自小便耳濡目染，在家中接受音樂薰陶。3歲開始學琴，6歲考入香港演藝學院，師承香港殿堂級鋼琴家黃懿倫，賽後黃懿倫大讚沈的表現，稱聽其琴聲如聽他說故事。

10歲時，沈靖韜奪得德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽冠軍，打破中國鋼琴家郎朗12歲的奪冠紀錄，從此被譽為「鋼琴神童」。他亦曾被英國第4台紀錄片《全球最傑出的音樂神童》專題報導，並先後為前國家主席胡錦濤、英王查爾斯三世等多國政要與皇室成員演。其後他獲英國哈羅公學取錄，中學畢業後來美升學 ，於2019年獲哈佛大學經濟學士學位，翌年完成新英格蘭 音樂學院鋼琴演奏碩士課程。

此次比賽結束後，他與母親在現場合照留念。他坦言疫情期間無法演出曾令他感到迷失：「那段時間我非常沮喪，覺得失去了自我。在舞台上彈鋼琴，是我存在感與身分認同的重要一部分。」

沈靖韜的母親形容這次參賽「過程艱辛但全情投入」。沈母表示，雖然沈靖韜年幼時曾被視為「鋼琴神童」，但隨著成長，他早已按自己的步伐規畫人生。