香港國際龍舟賽「扮嘢大賽」 悟空、哪吒化敵為友奪冠

2025香港國際龍舟邀請賽8日賽事繼續進行，精采比賽之外還有馬戲快閃、賽事直播等豐富活動，市民遊客共享歡樂周末時光。（中新社）

香港 國際龍舟邀請賽一連兩日在尖東海旁舉行，8日中午天氣酷熱，下午市區氣溫上升至33℃或以上，但無阻一眾健兒爭奪殊榮的決心，划龍舟除了鬥速度，選手同時扮鬼扮馬，發揮創意以不同造型參加「扮嘢大賽」，有選手打扮成齊天大聖孫悟空和哪吒，也有人打扮成濟公、鯊魚，以及美少女戰士，造型維妙維肖。

大公報報導，今屆賽事吸引約4500名選手參加，設19項賽事，吸引超過190支來自12個國家及地區的隊伍爭奪殊榮，賽事8日進入第二天，舉行多場決賽，其中一項焦點是今年復辦的「紀律部隊錦標賽」，合共八隊紀律部隊參加，包括警務處、入境處、海關、廉署、消防處、懲教署、民安隊、醫療輔助隊，最終香港消防處體育福利會的龍舟隊技高一籌，勇奪冠軍，亞軍是香港海關龍舟隊，季軍由警察龍舟會奪得。

除了緊張刺激的龍舟比賽，歡樂十足的「扮嘢大賽」，同樣吸引市民和旅客注目，進一步推高現場的熱鬧氣氛。今屆共有九隊參加「扮嘢大賽」，參賽隊伍可以身穿有趣及具創意的服飾，比賽以海上巡遊形式進行，以各隊伍的完成時間、服裝造型，以及團隊精神作為評分標準，結果由評審團及觀眾投票 決定，最終由扮成孫悟空及哪吒的港鐵龍舟隊奪得冠軍。隊員表示，選擇扮成孫悟空及哪吒，寓意打破不和共同努力。

另一隊的參加者，一眾雄赳赳的健兒，打扮成經典動畫角色美少女戰士，他們身材健碩，但穿起水手服，卻同時留有長長的鬍子，令人啼笑皆非；來自加拿大的參賽者，戴上加拿大鵝 的頭套，造型可愛又滑稽。另一隊扮成埃及法老王，首次參與扮嘢大賽的「法老」Benny表示，法老象徵奇跡，期望在比賽創造如奇跡一般的好成績。