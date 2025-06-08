博鰲科技論壇香港登場 與會者批美挑起關稅戰

香港特首李家超，日在博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議致辭。（中通社）

由港府與博鰲亞洲論壇聯合主辦的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港 會議，6日起一連兩天舉行。會議以「科技引領未來創新驅動轉型」為主題，吸引約800名來自海內外的頂尖專家、學者和政經領袖雲集香港，探討如何善用香港內聯外通的獨特優勢，開拓環球創科合作。不少與會者批評美國對多國單方面發起的關稅戰。

文匯報報導，今屆論壇聚焦全球科技創新的最新趨勢、挑戰與機遇，並強調科技在推動經濟社會轉型、促進可持續發展及全球治理中的關鍵作用。會議舉辦了十場分會論壇、前沿對話及圓桌會議，邀前外國元首和領導人、國際組織高級代表、本地及海內外知名科學家和大學學者、企業和初創公司創辦人、及各國青年領袖，就全球科技治理、創新集群、量子技術、金融創新……等議題分享真知灼見。

青年發展議題在論壇上受到關注。博鰲亞洲論壇祕書長張軍在「智能、綠色、包容的未來與青年領導力」論壇上提出對青年發展的看法。他認為，青年在全球範圍內構建合作、信任和友誼關係中扮演重要角色，當代青年應對全球性挑戰負責，應關注人工智能 等前沿科技研究成果的發展方向，並有戰略目標的願景。

香港在創科上的發展被專家、業界普遍看好。其中，中國科學院院士、粵港澳大灣區 （廣東）量子科學中心執行主任賈金鋒認為，香港應充分發揮政策開放、人才聚集及金融中心優勢，與大灣區內地城市協同推進量子技術發展。Atom半導體技術有限公司行政總裁Pablo Morales Navarrete表示，香港擁有通往國際市場、人才和資金的暢通渠道及優質研究設施，為初創企業提供走向世界的平台。

在「金融服務科技創新：有『耐心』的資本」分論壇上，專家指出，涉及氣候變化、河流保護等自然相關領域的項目往往難以產生短期收益，需依賴耐心資本的長期支持。針對如何吸引機構投資此類領域。有專家認為，大學應扮演關鍵角色，可培育人才投身耐心資本生態系統，並指出香港在此方面具備優勢。

「科技創新：發力可持續發展 加速2030議程」分論壇關注到科技推動永續發展。香港理工大學副校長趙汝恒以理大舉例，在碳中和方面，學校更新校園的環保設施時均採用自身研究成果，理大校園成為學校知識成果轉化的試驗場。