小紅書首個境外辦公室 落戶香港 財爺：助拓展全球布局

小紅書在港開設首個境外辦公室，7日舉行開幕儀式。左起：引進辦主任任景信、投資推廣署長劉凱旋、財政司長陳茂波、小紅書首席營銷官之恒、首席財務官曼巴、商業跨境業務總經理千月。(取材自陳茂波臉書)

香港 近年來愈來愈流行一款源自內地的社群軟體「小紅書 」，其風行之勢大有取代臉書、Instagram的機會；全球用戶逾3億的小紅書，7日香港辦公室舉行開幕儀式，這是小紅書首次在內地以外設立辦公室。財政司司長陳茂波出席見證，他在社媒發文指，期待小紅書與香港社群建立更緊密聯繫，為本地商家在產品及服務的設計與行銷、品牌推廣等方面，開拓新視角和新渠道。

綜合港媒報導，陳茂波在儀式上致辭表示，小紅書落戶香港有三方面的意義：一是，小紅書與香港社群建立更緊密的聯繫，能為本地商家在產品和服務的設計、行銷推廣等方面開拓新視角和新渠道；二是，香港作為國際金融、貿易及創科中心，可助力小紅書壯大業務，並拓展全球布局；三是，借助香港融通中外的文化特質與全球網絡，推動中國優秀的文化和產品走向世界，共同講好中國故事。

小紅書的首席營銷官之恒表示，小紅書2013年剛成立的時候，就和香港結下了不解之緣。小紅書最早推出的7本跨境購物攻略中，就包含了香港的購物攻略，「如果說小紅書寫了一個線上社區發展的時代敘事，香港就是這個敘事的開端。」

小紅書商業跨境業務總經理千月表示，期望透過在香港設立辦公室，能更有效地服務更多客戶，並加速品牌營銷業務的發展：「香港對我們而言不僅是重要市場，更是一個關鍵橋梁。跨境業務團隊將發揮雙向鏈接作用，同時支持內地品牌拓展至香港等境外市場。」

有傳正考慮在港上市的小紅書，在香港銅鑼灣時代廣場設立了首個在內地以外的辦公室，以便於更深度服務境外品牌和用戶。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，小紅書估值超過260億美元（約逾2000億港元），而美國政治環境相對複雜，料赴港上市機會較大。

另據台灣遠見雜誌報導，「小紅書」風行，連一眾香港高官都不敢怠慢，經常是「小紅書」上出現什麼關於香港的投訴，包括特首在內的香港官員都會做出回應，態度誠懇，馬上改正。曾有某位香港議員在香港立法會上和政府官員討論有關「小紅書」現象，認為這股趨勢已經可以以「小紅書治港」來形容。