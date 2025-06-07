香港首條無人機外送航線開通 外送麥當勞 30港元起跳

美團旗下提供無人機配送服務探索的Keeta Drone，香港首條商業航線6日啟航，航線由香港科學園白石角長廊至對岸的馬鞍山海濱長廊。（取材自中新網）

美團旗下提供無人機 配送服務探索的Keeta Drone，香港 首條商業航線6日啟航，航線由香港科學園白石角長廊至對岸的馬鞍山海濱長廊。這條跨海灣航線把原來40分鐘的陸路配送時間縮短至5分鐘，目前已接入服務的本港商戶包括麥當勞 和必勝客。

據香浪香港，美團副總裁兼無人機業務負責人毛一年表示，首條航線設在跨海+公園場景，是因為這一場景在香港比較具有代表性，香港有很多山地、海洋等複雜地形，也存在許多自然景區、封閉園區等路面配送困難的場景。類似複雜場景下，無人機不受地形阻礙等優勢會非常明顯，可以解決過往很多配送不便的需求。

至於費用是否會比較高，以麥當勞「自選飽一人飛行餐」為例，假設定位在馬鞍山公園，從Keeta應用程式上選擇無人機店，含30港元（約3.8美元）的無人機配送費，最低消費為86港元（扣除推廣時減免的2元平台費），相較其他分店最低消費需60港元，加上運費和平台費總計73港元計，無人機送餐較人工送餐大約貴13港元。

香港經濟日報報導，毛一年指出，考慮到無人機、航線、遙控機師、地勤人員等成本，認為30港元的無人機配送價錢是合理定價，與向消費者所提供的價值匹配，又表示未來收費會保持一致性。

他提到，目前就香港的Keeta Drone服務共部署6台無人機，並有本地地勤及位於深圳營運中心的遠程操控團隊輔助。技術上無人機航線可做到雙向配送，會視需求及監管要求，待政策進一步開放後，預期在住宅及商業區都能以不同形式提供服務。而在極端天氣等不符合飛行安全要求，或是超過正常運行時間，無人機便會暫停服務。

美團團隊表示，目前Keeta Drone飛行操控團隊人手培訓在深圳完成，但公司未來計劃在香港招募科研、營運管理及設備維護等人才。未來團隊將根據業務發展節奏，在香港設立運行管理中心。

香港去年11月發布低空經濟監管沙盒，目前已接獲由72個申請人提交的「監管沙盒」試點項目申請，經發展低空經濟工作組審閱後，將推行38個項目。

據了解，Keeta Drone自2017年成立以來至今年3月，並在中國多個城市開通55條航線，累計完成逾52萬張訂單。