美團無人機首開香港航線 跨海送餐5分鐘 日後擬送醫藥

美團旗下Keeta Drone於6日宣布，公司首條常規航線投入營運，無人機將由香港科學園起飛，並降落在馬鞍山海濱長廊，目前已接入服務的商戶包括麥當勞、必勝客等；圖為無人機配送演示。(中通社)

香港 低空經濟應用逐步落地。美團旗下Keeta Drone 6日宣布，首條常規航線投入營運，新航 線設在「跨海＋公園」場景，無人機 將由香港科學園起飛，並降落在馬鞍山海濱長廊，目前已接入服務的本港商戶包括香港麥當勞、必勝客，跨海送餐僅需約5分鐘即可送達。

大公報報導，Keeta Drone強調，無人機服務現時在香港僅處於試驗階段，未來將根據需求及監管要求開通新航線，亦不排除日後用於運送醫藥的可能性。

Keeta指，目前一共部署了6架無人機在新航線，而每架無人機最多可以承重2.4公斤，每次飛行的最大配送距離為10公里，最大飛行速度為每秒20米，亦可以在6級風、中雪、嚴寒和高溫進行作業。

報導稱，由無人機配送的餐點價格較傳統騎手送遞方式高出約30港元。美團副總裁兼無人機業務負責人毛一年解釋，無人機營運維護以及聘請地勤與無人機飛行員等成本，實際高於配送收費，認為定價屬合理水平，未來的變化亦不會很大。

關於營運團隊，Keeta Drone現階段飛手培訓在深圳完成，為期至少12個月，毛一年指，未來計畫在港招募科技研發、營運管理及設備維護三類人才。

香港財政司副司長黃偉綸表示，為商業項目應由市場主導，期望能盡快「拆牆鬆綁」，通過法例修訂，加快電動垂直起降無人機的審批工作。此外，他透露投資推廣署將於本月底舉行低空經濟論壇，匯聚學者、業界人士和投資者，探討香港低空經濟發展及企業集資需求。