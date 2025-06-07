民調：政治因素 46%海外港人不願回流 26%打算移民

香港示意圖。(圖/shutterstock)

盡管香港 政府不願公開承認，但有香港立法會議員在議會中明確指出，香港人口外流嚴峻。一份民調 顯示，港人外移或不願回港的原因均以政治因素為主，高達近半比率不願回流，且愈認同港人身分者，愈不願意回去。

央廣報導，香港立法會5日天通過不具法律效力丶名為「設立最高層次的專責架構，規畫人口政策」案，議員分別就鼓勵生育丶引進及挽留人才提出建議，可趁歐美國家收緊移民 政策甚至出現「哈佛難民」之際，研究吸引移居海外交的中產港人回流。

議員謝偉俊指出，短期解決之道是吸引已移民的中產港人回流，這對香港整體經濟丶創富能力均有很大助益。紀錄顯示，他們是香港國庫上兆港元的貢獻者之一。他強調，有人不走不知香港好，只要提供寬鬆丶緩和的政策，相信可令離開的港人樂意回港。

不過這項建議以寬鬆政策吸引港人回流，馬上被另一份「海內外香港人民意研究計畫」與「海內外香港人身分認同」民調打臉。報導指出，這個由自願登記的海內外港人為調查樣本丶針對港人身分認同的民調日前在網上公布結果，發現3682名受訪者中，46%沒打算回流香港，有意回流者只有29%。

身在英國的社會學者鍾劍華詳細分析，不打算回流的主因是政治情況(61%)，其次為人權狀況(27%)，而且愈認同港人身分者，愈不想回流，因為他們當年離開香港就是因為不滿政治上的轉變。

而在移民意願方面，則有26%受訪者打算在未來五年內移居海外，28%沒此打算，46%表示不確定，而主要移居考慮仍是香港的政治與人權狀況(28%)，因經濟移居者只佔6%。鍾劍華表示，港府若要穩定民心，須在政治和人權方面加強保障。

報導稱，受訪者中17%來自香港，而移居海外者當中，則以居於英國者較多，占約一半，其餘依次為居於加拿大丶澳洲及台灣的港人。他們有57%的人自稱為香港人，另有34%首先稱自己為中國人，顯示有兩極化現象。