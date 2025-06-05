台網紅旺角港鐵站外突掀裙露內褲 可罰12.7萬美元

台灣網紅嘿尼在香港街頭掀裙露內褲，恐觸犯當地法律。（取材自Instagram）

近日一段6秒鐘的短影片在香港 網路上廣泛流傳，內容顯示一名女子在旺角港鐵站外突然掀起短裙、露出內褲，行為引發社群撻伐。隨著影片曝光，有網友認出該名女子為來自台灣、在Instagram擁有約35萬粉絲，並經營OnlyFans成人平台、以大尺度內容聞名的網紅「Bunnybrownie嘿尼」。

影片中，嘿尼站在旺角港鐵站入口處，身穿藍色連身短裙，突然對鏡頭掀裙露出內褲，並露出略帶尷尬的表情。畫面上還加註「When u have a crazy friend（當你有個瘋狂朋友時）」。影片在網上引發熱議，多數網友批評行為不雅、有損公共道德，亦有少數人認為只是輕鬆惡搞、不應過度反應。

不過，此舉恐已觸犯香港法律。根據《刑事罪行條例》第148條，若有人在公眾場所或可被公眾看見的地方作出猥褻暴露行為，屬違法行為，最高可判處6個月監禁及2000港元罰款（約255美元）。此外，《淫褻及不雅物品管制條例》亦規定，散播淫褻內容者最高可處3年監禁及100萬港元罰款（約12.7萬美元）。