香港恒生銀行遭持刀搶劫38萬現金 嫌犯在深圳被抓到了

圖為香港恒生銀行總行，非新聞當事分行。（中新社）

香港 沙田一商場內的恒生銀行2日發生持刀搶劫案，嫌犯案發後潛逃深圳。香港特區政府警務處3日晚召開記者會公佈，香港警方在案發24小時內鎖定嫌犯身分，並在中國內地執法機關協助下將其拘捕。

香港警務處新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤在記者會上表示，香港警方於2日17時許接報，指沙田一商場內的恒生銀行發生搶劫案，一名男子手持一把30厘米長的刀，挾持一名銀行女職員，掠走約值38萬港元(4.8萬美元)的現金後逃走，行劫過程約1分鐘。事件中，被挾持的銀行女職員頸部受傷，清醒送院治療，同日已出院。

香港警方隨即展開調查，很快鎖定嫌犯身分。該嫌是家住銀行附近屋苑的49歲香港男子，犯案後他迅速回家更換行裝後驅車離港。香港警方在香園圍口岸附近停車場找到涉事車輛，相信嫌犯經該口岸進入內地。

隨後，香港警方向內地執法機關尋求協助，並於3日收到通知稱嫌犯已在深圳落網。3日21時30分許，嫌犯被內地警方經深圳灣口岸移交給香港警方，香港警方隨即以搶劫罪將其拘捕。

姚永勤提到，香港警方在調查中發現，除上述案件外，該嫌犯還涉嫌於2日約14時爬入將軍澳清水灣道的一間獨立屋內企圖行竊，但被屋內的家傭發現，遂逃離現場。該案件中戶主無損失亦無人受傷。因此，該嫌犯罪行再加一項企圖爆竊罪。

此外，香港警方還以涉嫌參與協助罪犯罪名拘捕一名34歲香港女子，相信是上述銀行搶犯的女友。目前兩名被捕人士正被香港警方扣查。