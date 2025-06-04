我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

香港恒生銀行遭持刀搶劫38萬現金 嫌犯在深圳被抓到了

中新社／香港3日電
圖為香港恒生銀行總行，非新聞當事分行。（中新社）
圖為香港恒生銀行總行，非新聞當事分行。（中新社）

香港沙田一商場內的恒生銀行2日發生持刀搶劫案，嫌犯案發後潛逃深圳。香港特區政府警務處3日晚召開記者會公佈，香港警方在案發24小時內鎖定嫌犯身分，並在中國內地執法機關協助下將其拘捕。

香港警務處新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤在記者會上表示，香港警方於2日17時許接報，指沙田一商場內的恒生銀行發生搶劫案，一名男子手持一把30厘米長的刀，挾持一名銀行女職員，掠走約值38萬港元(4.8萬美元)的現金後逃走，行劫過程約1分鐘。事件中，被挾持的銀行女職員頸部受傷，清醒送院治療，同日已出院。

香港警方隨即展開調查，很快鎖定嫌犯身分。該嫌是家住銀行附近屋苑的49歲香港男子，犯案後他迅速回家更換行裝後驅車離港。香港警方在香園圍口岸附近停車場找到涉事車輛，相信嫌犯經該口岸進入內地。

隨後，香港警方向內地執法機關尋求協助，並於3日收到通知稱嫌犯已在深圳落網。3日21時30分許，嫌犯被內地警方經深圳灣口岸移交給香港警方，香港警方隨即以搶劫罪將其拘捕。 

姚永勤提到，香港警方在調查中發現，除上述案件外，該嫌犯還涉嫌於2日約14時爬入將軍澳清水灣道的一間獨立屋內企圖行竊，但被屋內的家傭發現，遂逃離現場。該案件中戶主無損失亦無人受傷。因此，該嫌犯罪行再加一項企圖爆竊罪。

此外，香港警方還以涉嫌參與協助罪犯罪名拘捕一名34歲香港女子，相信是上述銀行搶犯的女友。目前兩名被捕人士正被香港警方扣查。

香港

上一則

中國再向WTO告狀 王文濤：WTO應加強對單邊關稅監督

下一則

零公里二手車 上牌降價去庫存

延伸閱讀

香港街頭掀裙露內褲 台灣網紅脫序恐被罰款

香港街頭掀裙露內褲 台灣網紅脫序恐被罰款
通知兒童節「不許下雨」 深圳主播：雷公電母落實得很好

通知兒童節「不許下雨」 深圳主播：雷公電母落實得很好
路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關

路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關
港警逮1男4女 控宣傳港獨台獨 還揚言在中央機構引爆炸彈

港警逮1男4女 控宣傳港獨台獨 還揚言在中央機構引爆炸彈

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘