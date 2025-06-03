我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

魏哲家：人形機器人有成果 多買台積股票

港人能去維園悼念六四？李家超：危害國安是嚴重罪行

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為防出現六四悼念活動，第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華搶先於6月1日在維園登場，將一連舉辦五天。（中通社）
為防出現六四悼念活動，第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華搶先於6月1日在維園登場，將一連舉辦五天。（中通社）

六四天安門事件36周年將至，針對香港市民明天可否在維園（維多利亞公園）和銅鑼灣一帶點蠟燭？香港特首李家超3日上午表示，不論哪一天，任何活動都須「符合法律」，不能違法，執法部門會針對違法行為「果斷處理」。

據香港網路媒體《香港01》表示，李家超3日早出席行政會議前，被問及4日六四36周年當日，若香港市民在銅鑼灣或維園悼念是否違法，如何平衡市民的權利自由，以及市民是否有違法風險等問題。

對此，李家超表示，無論在哪天、無論什麼活動，必須符合法律要求，執法部門會針對任何違法行為，果斷嚴格地依法處理。李家超強調，危害國安行為是「嚴重罪行」，政府會有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。

據了解，今年六四周年，香港多個同鄉社團連續第三年在六四前後的一段日子，租用維多利亞公園的場地舉辦家鄉市集嘉年華。《明報》5月底曾指出，香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼稱，嘉年華形式和日子是按往年的安排而決定，並非刻意選擇，籌備時沒有討論六四。

另，路透近日報導，2019年香港爆發反送中示威後，旅居台灣的港人湯偉雄（別名赴湯）與妻子是2020年首批被控暴動罪而被起訴的示威者之一。偉雄移居台灣後，繼續他的活動，當前正在準備紀念今年的六四周年。他表示，「當香港無法再舉辦六四燭光晚會，甚至連提也不能提，台灣的存在變得非常重要」，這是在亞洲為數不多，人們可以公開紀念及討論六四事件的地方之一。

路透還提到，台灣是華語世界唯一可公開紀念六四的地方。

針對香港市民明日可否在維園和銅鑼灣一帶點蠟燭，香港特首李家超表示，不論哪天任何活...
針對香港市民明日可否在維園和銅鑼灣一帶點蠟燭，香港特首李家超表示，不論哪天任何活動都須「符合法律」，執法部門會對違法行為「果斷處理」。（中通社）

六四 香港 天安門

上一則

六四周年將至 男子2日衝闖天安門升旗典禮被捕

下一則

最「燃」coser 癱瘓的她靠外骨骼化身哪吒 16年後站起來

延伸閱讀

六四36周年將屆 流亡港人：當香港噤聲 台灣變得非常重要

六四36周年將屆 流亡港人：當香港噤聲 台灣變得非常重要
國際調解院落戶香港 中方主導 32國簽約成創始國

國際調解院落戶香港 中方主導 32國簽約成創始國
國際調解院總部落戶香港 王毅、60國代表出席簽署公約

國際調解院總部落戶香港 王毅、60國代表出席簽署公約
港4月出口飆14.7%優於預期 連升14個月 對美出口僅增1%

港4月出口飆14.7%優於預期 連升14個月 對美出口僅增1%

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24

超人氣

更多 >
章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅