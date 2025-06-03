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修正玩完論 羅奇稱香港地位獨特「美中衝突港受益」

香港新聞組╱香港3日電
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先前發表「香港玩完論」的摩根史坦利亞洲區前主席羅奇，近日修正他的論述。(新華社)
先前發表「香港玩完論」的摩根史坦利亞洲區前主席羅奇，近日修正他的論述。(新華社)

曾拋出「香港玩完」觀點的經濟學家羅奇（Stephen Roach），事隔一年修正他對香港的觀點，指美中緊張局勢非但未拖累香港，反而憑藉其聯通中國與國際金融市場的獨特優勢，為香港注入新活力。

綜合大公、文匯報報導，曾被稱為「中國大好友」的羅奇，是摩根史坦利前亞洲區主席，現時是任耶魯大學高級研究員，去年2月於英國金融時報撰文，以「香港已玩完」為題發表文章，認為香港受累三大因素，最終將走向衰亡，包括香港與內地聯繫日益緊密下，憂慮內地經濟放緩或拖累香港前景；中美局勢日益緊張，香港或被捲入中美博弈夾縫；憂慮內地對香港干預增加，削弱香港高度自治。

事隔一年，羅奇接受彭博社訪問時直言，美中局勢愈趨緊張，但香港沒有如預期遭受重創，反而可能正從中受益，原因是香港是中國最重要的國際金融窗口，享有獨特的地位，這與他最初設想完全相反。

報導指出， 隨著中美科技博弈不斷升級，內地企業爭相籌集資金，推動今年外資大量湧入港股。今年以來，恒指累升16%，升幅超越史坦普500指數。截至5月，香港新股集資額達770億港元，為2021年以來最高水平，其中，中國電池製造商寧德時代5月在港掛牌，為今年以來全球最大規模IPO，占超過400億元。

羅奇指出，中美衝突對香港的影響已發生變化，對香港提供的機會比威脅更多。美國對中國施壓，令到兩國金融接近全面脫鉤，香港和內地的聯繫日益緊密，反而出人意料地有正面影響。他說如果重寫文章，「我的觀點會是：香港或許正因為其中國特色而煥發新生」。

羅奇又提到香港的優勢可能不只限於金融領域。美國總統川普普的政策，例如取消中國留學生簽證，以及打擊哈佛等菁英大學，可能促使人才流向香港，直言美國的損失正是香港的收穫。

香港財政司司長陳茂波表示，自去年9月開始，較多歐美資金尤其長期資金流入港元，截至昨日，港股恒生指數累升15.44%，領先全球主要市場。同期，美股三大指數由跌1.1%至升0.5%不等，歐洲英國富時及法國CAC指數分別升7.4%及5.8%，亞洲股市以南韓及新加坡分別升9.2%及2.7%較突出，但仍不及港股。

圖為香港遊客2日在尖沙咀星光大道一帶觀光遊覽。(中新社)
圖為香港遊客2日在尖沙咀星光大道一帶觀光遊覽。(中新社)

香港 中國留學生 學生簽證

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