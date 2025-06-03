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3天2會李家超 周霽：貫徹「一國兩制」 全力服務香港

香港新聞組╱香港3日電
中聯辦主任周霽(右)及香港特首李家超(左)三天內兩度會面，雙方就香港機遇和挑戰交流。(取材自臉書)
中聯辦主任周霽(右)及香港特首李家超(左)三天內兩度會面，雙方就香港機遇和挑戰交流。(取材自臉書)

新任中聯辦主任周霽昨日再與特首李家超會面，是兩人三日內兩度會面。中聯辦發稿引述周霽表示，特首和特區政府「是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」。李家超則形容二人就香港機遇和挑戰「愉快交流意見」，政府將為市民生活、為香港發展不懈努力。

明報報導，周霽5月31日到訪禮賓府與李家超會面，李家超6月2日「回訪」中聯辦大樓。周霽重申中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」，落實「愛國者治港」原則，他將依法履責，全力支持和服務香港，以實現更好的發展。

大公、文匯報報導，周霽表示，行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，他將依法履責，全力支持服務香港實現更好發展。

李家超昨日在社交平台發文表示，「將和同事心無旁騖，全身心服務『一國兩制』偉大實踐」，李稱他的心意相同，政府將為一國兩制全力以赴，為市民更好的生活、為香港更好的發展不懈努力，「抓住機遇、不畏困難、克服挑戰，積極推動香港『由治及興』」。

明報報導，過去鄭雁雄及駱惠寧獲任命中聯辦主任後均有到訪禮賓府，分別與李家超及時任特首林鄭月娥會面，當時無公布李家超及林鄭月娥有回訪中聯辦。

全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，中央一直強調特首和政府是管治的「第一責任人」，乃展現港人治港，稱周霽說法正常。至於李家超回訪中聯辦，他估計只是歷任中聯辦主任作風各異，認為反映雙方互相尊重、增進溝通。譚又說，周霽一上任便落區，反映他重視民生工作。

全國人大代表、經民聯立法會議員梁美芬認為，周霽本周日到深水埗富昌邨「落區」，當區曾是深水埗最窮困區域，代表周重視民生、關懷基層。全國政協委員、立法會議員管浩鳴則認為周霽期望政府「當家作主」，要自己「出手」積極改善民生。

香港 林鄭月娥

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