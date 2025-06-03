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六四36周年 流亡港人：當香港噤聲 台灣變得非常重要

香港新聞組╱香港3日電
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圖為2024年六四天安門事件35周年紀念晚會，台北現場湧入約2000人參加並點燈，排出「8964」字樣。(中央社)
圖為2024年六四天安門事件35周年紀念晚會，台北現場湧入約2000人參加並點燈，排出「8964」字樣。(中央社)

六四天安門事件36周年將屆，旅居台灣的港人湯偉雄(別名赴湯)接受路透專訪時表示，當香港再也不能舉辦六四燭光晚會，台灣的存在變得非常重要。

中央社引述路透報導，2019年香港爆發反送中示威，湯偉雄與妻子是2020年首批被控暴動罪而被起訴的示威者之一。湯偉雄移居台灣以後，繼續他的活動，目前正準備紀念今年的六四周年。

據報導，現年43歲的湯偉雄在台北共同主辦香港人權展，展出關於香港抗議運動的藝術作品，並引領來賓參觀。湯偉雄在台北告訴路透：「當香港無法再舉辦六四燭光晚會，甚至連提也不能提，台灣的存在變得非常重要。」

他指出：「這(台灣)是亞洲為數不多，人們可以公開紀念及討論六四事件的地方之一，甚至可以譴責中國共產黨。有這樣一個地方存在，已經意義重大。」

●●湯偉雄在「香港人權展覽」一邊導覽，一邊講述他自己在香港抗爭運動中的親身經歷。不過他也坦言，如今要將這些信息傳達給仍身處香港的民眾，難度越來越大。

湯偉雄還說，他仍致力倡導香港議題和自由價值。他指出：「我真的覺得，自己被選中來到這個時代。如果我不站出來做那些看似愚蠢、毫無意義的事情，那還有誰會去做呢？只要我可以，我願意繼續走下去。」

路透報導，台灣是目前全球華語地區唯一可以公開悼念六四的地方。盡管在美國、英國、澳洲等西方國家的華人社區也會舉行紀念活動，但在中國大陸，事件始終是禁忌話題；而在香港，隨著國安法實施，過去每年在維園舉行的萬人燭光悼念活動已被徹底取締，現在不再能公開討論「六四」。

湯偉雄的故事引起一些台灣參觀者的共鳴。隨著台海局勢日趨緊張，不少人開始擔憂台灣可能會步香港後塵。一位許姓台北市民說，「自由和民主從來都不是輕易得來的」，「剛才聽導覽的時候，他好幾次哽咽。我感到非常窒息，看到一個曾經自由民主的地方變成現在這個樣子。我真的很希望這不要發生在台灣」。

香港 六四 天安門

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