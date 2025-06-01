鄭雁雄突被免職惹疑 分析：警察出身的香港特首或難續任

香港中聯辦主任鄭雁雄，5月30日晚突被公布免職。（中通社）

中國主持港澳事務主要官員突現重大人事變動，現任駐港中聯辦主任鄭雁雄，突然被公布免職，國務院港澳辦常務副主任周霽，接任鄭雁雄所任中聯辦主任及香港 國安委國安事務顧問等職。

此人事案事前沒有任何預兆或傳統方式放風，由人力資源和社會保障部的官網公布，在5月30日晚掛出相關訊息。

公布這一任免案時，外交部長王毅 正在香港，王毅5月29日到香港，30日主持國際調解院簽約儀式。鄭雁雄本應是主要陪同人員，但他不僅沒有迎送，整場活動都沒有現身。作為香港今年最重大的涉外活動，鄭雁雄缺席引起猜疑。

鄭雁雄今年61歲，在其中共 廣東汕尾市委書記任內強硬處理汕尾烏坎村村民維權事件。事件平息後調回廣州，升任中共廣東省委祕書長，時任廣東省委書記是現任中共中央紀委書記李希。

2020年7月鄭雁雄調香港，出任中央駐港維護國家安全公署署長，2023年7月任港澳辦副主任、中聯辦主任。鄭雁雄在香港力推香港國安法，以強硬著稱，在美國制裁中港官員的名單上。他在5月22日出席香港會展中心的「廣東美術百年大展」後，再未現身。

周霽2023年7月起出任正部級的港澳辦副主任，被視為港澳辦接班人選。

香港新聞組／香港1日電

鄭雁雄突失聯和突免職，去向難測。自由亞洲電台報導，熟悉中國政情的評論員林非指出，今年以來，中共內部組織路線出現巨大調整，不少軍方高層都落馬，這表明領導不肯承擔政策我敗的終極結果。他分析，北京對美、歐和對內政策都在急劇調整，勢必影響中央與香港關係，這次鄭雁雄的免職，「無疑是中共對港政策變動的跡象和結果。連帶警察出身的特首也將難以續任，他們在中央眼裡的歷史使命已經完成。」

值得注意的是，中共中央政治局委員、外交部長王毅南下，出席香港國際調解院公約簽署儀式。王毅簽署儀式上致辭時，引述中國國家主席習近平說，國家之間出現分歧是正常的，應該通過對話協商妥善化解；另有媒體報導，王毅提到「香港回歸本身就是和平解決國際爭端的成功範例」等，似乎在向外傳遞新的治港方向。