國際調解院落戶香港 中方主導 32國簽約成創始國

「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式30日在香港舉行。圖為出席並見證簽約儀式的代表和嘉賓合影。（中新社）

由中國大陸與多國發起的新國際組織—「國際調解院」30日成立並落戶香港 ，32個國家簽約成為創始成員國，將待各簽署國批准「關於建立國際調解院的公約」後，其總部在香港正式運作。

這是中國主導下開創的全新國際組織，尋求以調解的方式解決國與國之間的爭端，有別於主要由西方國家設立的包括海牙國際法院與國際仲裁法院，試圖為國際爭端解決機制提供全新的思路和方式。

「國際調解院」簽署儀式在30日在香港君悅酒店舉行，有亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲等近60個國家及約20個國際組織代表出席。中國外交部長王毅 30日到香港出席「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式，他在致辭時稱，中國倡議成立國際調解院，為國際社會在自願基礎上化解爭端、實現和解提供了新選擇，也是實踐多邊主義、履行聯合國憲章精神的實際行動。

王毅還引用中國歷史上「六尺巷」的典故，指出鄰里雙方透過調解，各自退讓三尺，不僅成功化解糾紛，還形成了方便大家通行的六尺巷，「只要我們善用調解的辦法，以互諒的方式處理矛盾，就能化干戈為玉帛，變高牆為通途」。

王毅表示，香港兼具普通法系和大陸法系優勢，在國際調解方面有得天獨厚的條件，相信國際調解院將與東方之珠共同成長。

香港特首李家超致辭時稱，香港是亞太地區的國際法律及爭議解決服務中心，是中國唯一的普通法司法管轄區，有悠久法治傳統，法院獨立行使司法權，並有世界一流的法律和爭議解決專業人才，將支持國際調解院提供靈活和有效率的調解服務。

他還說，在地緣政治緊張局勢加劇下，保護主義威脅國際貿易秩序，單邊主義籠罩全球供應鏈，各國必須透過對話恢復平衡。

國際調解院總部將設於香港島舊灣仔警署大樓，李家超說，港府 目前正全力推進大樓的翻新工程，最快年底可開幕。