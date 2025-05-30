駐港中聯辦主任鄭雁雄突被免職 周霽接任

中國駐港中聯辦主任鄭雁雄突然被免職。 (中通社)

中國港澳事務官員出現重大人事變動，現任中國駐港中聯辦主任鄭雁雄突然被免職。由國務院港澳辦常務副主任周霽接任中聯辦主任及香港 國安委國安事務顧問等職。

鄭雁雄突然被免職和周霽接任，沒有按傳統方式先放風再公佈，公佈方式也是中國人力資源和社會保障部官網上，於三十日晚上掛出相關訊息。

按這一官方公佈，國務院免去鄭雁雄的中聯辦主任、港澳辦副主任，以及特區維護國家安全委員會國安事務顧問的職務，同時任命港澳辦副主任周霽，接任中聯辦主任，以及特區維護國家安全委員會國安事務顧問。

中國外交部長王毅今天離開香港，王毅兩天前到香港主持國際調解院簽約，鄭雁雄已未能現身陪同及出席相關活動。中共中央治港最高機構是「中央港澳工作領導小組」，王毅是副組長之一。在這個領導小組下設的「中央港澳工作領導小組辦公室」中，主任是夏寶龍，周霽是排名第一的副主任、鄭雁雄排在第二。

被免職的鄭雁雄今年六十一歲，2011年任鄰近香港的中共廣東汕尾市委書記，曾強硬處理汕尾處理烏坎村村民維權事件。事件後之後調回廣州，逐漸升任中共廣東省委秘書長，時任中共廣東省委書記是現任中共中央紀委書記李希。2020年七月調香港，出任任中央駐港維護國家安全公署署長，2023年初接替駱惠寧出任中聯辦主任，同時兼任港區國安委國家安全事務顧問，同年7月擔任港澳辦副主任、中聯辦主任。

鄭雁雄在五月二十二日出席香港會展中心的「廣東美術百年大展」後，再未現身。

到香港走馬主任的周霽，長期在湖北工作，曾任中共十堰市委書記、中共湖北省委常委等。2020年轉任河南省常務副省長，其後擔任中共河南省委副書記、政法委書記等職務，2023年七月起出任正部級的港澳辦副主任，被視為港澳辦接班人選。

香港特首李家超凌晨零時發聲明，歡迎國務院任命周霽出任新職，還稱十分感謝鄭雁雄在任期間對香港所作出的貢獻。