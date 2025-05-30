國際調解院總部落戶香港 王毅、60國代表出席簽署公約

港府30日舉行「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式，近60個國家和聯合國等約20個國際組織將派高級別代表出席。圖為舊灣仔警署的國際調解院總部正進行改建工程。（中新社）

國際調解院總部落戶香港 ，30日舉行「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式，中共中央政治局委員兼外交部長王毅 29日抵港，將出席儀式，亞洲、非洲、拉丁美洲、歐洲近60個國家及聯合國 等約20個國際組織代表出席。特首李家超29日稱，國際調解院總部給予香港「極為重要的國際地位」，有助凝聚各地人才。

明報報導，王毅29日晚在外交部駐港特派員公署出席歡迎晚宴，特首李家超及多名官員參與，30日出席公約簽署儀式，港府30日晚亦設宴款待，6月1日結束行程離港。

據報導，公約簽署儀式將有亞洲、非洲、拉丁美洲、歐洲近60個國家及聯合國等約20個國際組織代表出席。瑞士、巴基斯坦等多國外長赴港出席儀式，惟瑞士稱並非簽署國。另據悉，與香港競爭成為國際法律樞紐的新加坡暫未計畫簽署公約。

報導稱，簽署儀式結束後，30日午舉行「國際調解論壇」，討論主題為「國家間爭議調解」及「國際投資與國際商事調解」，律政司長林定國將出席致辭，前律政司長鄭若驊和袁國強擔任主持。多名國際組織代表任嘉賓，包括海牙國際私法會議祕書長貝納斯科尼、聯合國國際貿易法委員會祕書長布萊特、亞洲基礎設施投資銀行長金立群等。

報導說，李家超29日出席立法會答問會時，感謝中央推動將調解院總部設於香港，充分顯示香港在國際調解的優勢和實力，進一步促進香港與國際交往合作。他稱調解院有助凝聚各地人才，當局亦會將香港法律人才推薦予調解院及內地。

報導指，國際調解院2022年由中國聯同近20個國家倡議成立，是全球首個專門以調解解決國際爭端的政府間法律組織，總部將設於舊灣仔警署。調解院處理的爭端包括國與國糾紛、一國與他國國民的爭議，以及國際商事爭議。

另據大公報報導，港交所與沙烏地證交所集團合辦的第二屆「香港─沙烏地資本市場論壇」29日在香港舉行，論壇匯聚了兩地金融精英，共同探討亞洲、中東乃至全球資本市場的發展格局與投資機遇。其間，首個伊斯蘭國家的國債交易所買賣基金（ETF）在香港正式上市，成為兩地金融創新合作的重要里程碑。