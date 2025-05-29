搶哈佛國際生 港大短長期都歡迎 港府喊「留學香港」

香港大學28日發表最新聲明，稱歡迎哈佛國際生轉學，無論「短期過渡或長期學習」，並提供獎學金。（中新社）

美國政府日前試圖阻止哈佛大學 招收國際生，香港 高校紛紛向哈佛國際生拋出橄欖枝，歡迎學生們轉學報讀。香港大學28日再就事件發表最新聲明，稱無論「短期過渡或長期學習」，都歡迎哈佛國際生轉學，並提供獎學金。

大公報報導，港大上周公布，被QS或泰晤士高等教育世界大學排名前50的大學錄取或已在讀的本科學生，且GPA達到所屬院校最高GPA的70%或不低於3.0，便可申請轉學至港大。港大近兩日最新發表聲明，指鑑於美國近期發展可能令國際學生面對極大的不明朗情況，港大歡迎受影響的哈佛學生，探索來港大繼續學業的機會，無論學生考慮短期過渡或長期學習，港大都樂意協助。

港大續指，針對當前特殊情況，大學會向哈佛大學的國際學生提供全面支援，當中包括提供獎學金、住宿支援、學分轉換等便利措施，確保他們轉學至港大後，能夠順利銜接學業，並體驗港大優質的學習環境。此過渡安排亦會為日後計畫轉回哈佛或其他學府的學生提供所需支援，確保其學業規畫順利進行。

文匯報報導，香港特區政府行政長官李家超27日公開表明，香港歡迎任何遭受美國政策歧視對待而難以在美繼續學業的學生，更指有需要可再增加八大非本地生學額。香港多所大學亦相繼推出針對受影響留美學生的搶人才措施，發揮香港高等教育優勢轉危為機，讓美國針對留學生的行徑，化為推廣「留學香港」品牌的全新動力，助力香港建設國際專上教育樞紐。

香港教育局局長蔡若蓮23日公開表示，歡迎全球優秀學子赴港升學 ，並表明已就哈佛大學被禁止招收國際學生一事，即時與香港各大學聯繫，呼籲他們積極行動，維護學生和學者的正當合法權益，更提醒各大學要充分善用政府支持本地專上院校擴容提質的便利措施，吸引全球優秀學子到香港升學，進一步打造「留學香港」品牌。

財政司司長陳茂波其後也強調，香港是美國科技學者及人才的首選目的地，歡迎他們前來。

多所香港的大學隨即積極推出措施。香港科技大學在23日率先宣布，向受影響的哈佛在學及已獲錄取通知的國際學生發出公開邀請，表明可提供無條件錄取讓其加入科大繼續學業，並已成立專責團隊協助處理入學及學分轉移等事宜，短短數日已接獲數十個查詢。

香港理工大學特設專責招生團隊跟進，並為符合資格的轉學學生提供獎學金，數日間也已接到數十個相關查詢。

香港城市大學則提出，可邀請哈佛原指導教授擔任研究生共同指導，未來亦會推出專項計畫，包括加快入學程序、提供專項獎金，以及在城大完成博士課程後提供長達三年的就業機會等，同樣收到相關查詢正詢問更多詳情。

嶺南大學也推出了「轉學生專屬申請通道」，特別關注哈佛大學等在美留學生可能遇到的簽證政策挑戰，幫助他們實現學業無縫銜接。

此外，澳門科技大學表示，歡迎哈佛大學的國際學生來校就讀，並將向這批尖子提供轉學協助，包括全額獎學金、免費住宿及生活補貼等。