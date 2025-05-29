反送中6周年 在美港人展「自由之淚」盼世人莫遺忘香港

「反送中」六周年，美國香港人會館將於6月14日在加州舉行「自由之淚」展覽。（取材自Instagram）

「反送中 」六周年，除了英國有相關展覽，美國香港 人會館亦將設「自由之淚」展覽，展出由2003年到2024年的香港民主運動相關展品。其中有催淚彈、監獄模型等，策展人希望大眾不要忘記「曾為香港民主運動出力的人和事」，她強調即使部分人追求民主的熱情減退，但「Today Hong Kong，tomorrow the world」，籲「不能遺忘中共 為全球帶來的禍害」。「自由之淚」展覽將於6月14日在美國加州舉行，為期一天。

自由亞洲電台報導，「自由之淚」展覽策展人施小姐表示，這次展覽不只涉及「反送中」的內容，而是由時任保安局長葉劉淑儀強推23條立法講起，再到「反國教」事件、「雨傘運動」、「魚蛋革命」、然後到「反送中運動」。她希望讓觀展的人知道，中共一直無心給香港人民主，但每次港人都會上街爭取，從歷史可見：「其實香港人不是不關心政治。 由1997年到2003年只有6年，共產黨已經在收緊香港人，想推23條，沒有放棄過管制香港人。」

報導指出，展覽將展出約60多件作品，包括在「反送中」現場撿的催淚彈殼、以及一個胡椒為主要原料，仿製催淚彈味道的蛋糕，讓人如同親歷抗爭現場。施小姐指，自己收到催淚彈時，雖然經過6年的洗禮催淚彈已無味道，但她還是忍不住落淚：「不少人熱情消退，有部分人慢慢淡忘初衷，但不希望大家遺忘。全世界人都是金魚記憶，唯有一直提醒。」

報導說，展覽還設有8呎乘8呎監獄模型，並有聲音演譯在囚人士在監獄探訪室的經歷。施小姐鼓勵大家繼續關心政治犯，「還有很多無名英雄，仍有很長時間不能出來」，需要大家繼續寫信及出力支持。施小姐續指，隨著中共跨境鎮壓持續，雖然自己身在美國，但仍「不能遺忘中共為全球帶來的禍害，Today Hong Kong，tomorrow the world（今日香港明日全世界）」。

報導稱，參展人之一梁啟駿（又稱「易碎君」）3年前流亡到美國，他展出自己的英皇書院學生證以及警方發給他的電郵，讓人了解他的流亡故事，以提醒大眾了解中共的極權行為。2022年才15歲的他曾被國安警上門帶走協助調查一宗煽動罪案件，因為他曾發布一些惡搞習近平的影片。梁啟駿覺得自己完全是被以言入罪，「我只是做影片笑一下習近平，即使這樣政權也不放過我，這種聲音也容不下」。