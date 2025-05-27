港中大海外生報讀創高 同比增逾20% 部分受川普政策影響

香港科技大學已接獲數十個哈佛大學國際生詢問，校方稱專責團隊會滿足學生個人需求。（中新社）

香港 中文大學近日向媒體表示，今年該校接獲的非本地生申請人數創新高，保守估計較去年增加超過20%，相信部分原因是受美國總統川普 的政策影響。

中央社引述港媒報導，中大入學及學生資助處處長王家徹表示，中美關係對非本地生的升學 意向有所影響，中大今年接獲的非本地生申請人數創新高，截至5月，校方收到超過1萬份申請，保守估計較去年增加超過20%，相信部分申請人是受川普政策的影響，改為申請赴港升學。

報導引述王家徹說，「現屆川普政府對於移民等各方面的看法，我覺得真的令很多家長卻步，不止內地，亦令亞洲地區的家長覺得美國政府對於非美國人不太友善。他們會否因此覺得報讀港校、報讀中大更好，那也不出奇」。

他透露，來自內地的申請人數「增長強勁」，而來自其他國家或地區的非本地生人數也呈現增長。

一般認為，川普上任後對美國一些大學態度不友善，如取消哈佛大學招收外國學生和交流訪問學者項目的資格，要求正在該校就讀的國際學生轉校，香港多所大學隨即公開邀請受影響學生赴港升讀，似乎趁機「搶奪尖子生」。

除了香港外，加拿大、澳洲、法國、德國的政府和大學也看準機會，正在搶奪可能受川普政策影響的美國科研人才和學生。

另據明報報導，因應川普政府上周宣布終止哈佛大學招收國際生資格，香港科技大學早前公布可無條件錄取哈佛大學國際本科生和研究生等。科大26日稱，截至26日已接獲數十個查詢，由於每個學生情況各異，校方專責團隊正提供個別升學方案與建議以滿足學生個人需求。

香港中文大學今年接獲的非本地生申請人數創新高，部分原因受美國總統川普禁止哈佛大學招收國際學生的政策影響。（中新社）

據報導，科大表示，在美國頒布禁令當天已接獲很多應屆畢業生、校友及原擬前往哈佛就讀的準學生查詢，當中不少人來自香港及內地，科大稱理解他們焦急徬徨，已為他們提供個別輔導，並在上周發聲明，盼受影響學生知道科大願支援他們維持學業。