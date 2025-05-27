港4月出口飆14.7%優於預期 連升14個月 對美出口僅增1%

第五屆亞洲醫療健康高峰論壇（ASGH）26日在香港會議展覽中心開幕，圖為香港特首李家超在開幕時致辭。（中新社）

香港 整體商品出口貨值連續第二個月站穩在4000億元（港幣，下同，約510.4億美元）以上，4月錄得4344億元，按年增長14.7%，除了連升14個月外，更是第三個月錄得雙位數增幅，優於市場預期，而4月出口越南 的商品貨值按年上升48.3%。

大公報報導， 香港上月出口至內地貨值大增23%，成為拉動整體出口增長的主要動力。至於市場較受關注的是對美國貿易狀況，4月出口增幅1%至279.5億元，相較3月的11.4%增速明顯放慢。然而，香港4月對美國出口貨值較3月出口貨值不跌反增27.35億元。

大新金融集團表示，為應對中美貿易關係的不確定性，兩國企業或趁暫時下調關稅 90天寬限期間加快付運，預期未來兩三個月貿易增長或保持正面。

美國總統川普4月初宣布所謂「對等關稅」，該項關稅計畫暫時對香港出口貿易未見到負面影響，反而因廠商趕在關稅實施前，加緊付運物品而拉動香港整體進出口貿易表現。繼3月商品整體出口貨值錄得18.5%按年升幅，統計處最新公布數據顯示，香港4月商品整體出口貨值按年上升14.7%至4344億元，連續第二個月超過4000億元。另外，4月商品進口貨值為4504億元，按年上升15.8%。4月有形貿易逆差160億元。

在關稅陰霾下，廠商選擇繞道亞洲等地區進入美國市場。香港4月出口越南的商品貨值按年上升48.3%至157.44億元。上月出口印度按年增加22.5%至105.15億元，扭轉3月按年下跌8.1%的勢頭。香港近年積極開拓阿聯酋市場，4月出口當地商品貨值按年增加7.8%至71.25億元，較3月按年34.7%跌幅，有很大改善。

另據香港01報導，「亞洲醫療健康高峰論壇」26日在香港會展中心展開。特首李家超致開幕辭時表示，香港致力推動健康科技及學術研究，在應對貿易和醫療問題上，隔離並非有效解決方法，必須要有信任和合作。他特別提到，當單邊主義、保護主義像傳染病一樣席捲全球，各界要緊記貿易在開放環境才得以繁榮。

李家超表示，香港是亞洲唯一擁有多達5所大學進入全球前100名的城市，並擁有多個生命與健康學科的國家重點實驗室。他指港府正與深圳合作，年底前設立「真實世界研究及應用中心」，促進醫療數據共享，加快兩地新藥審批。