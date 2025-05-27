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港文博會展500米長卷「鄭和下西洋」 1.7萬人物栩栩如生

香港新聞組／香港27日電
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第三屆香港國際文化創意博覽會將於30日開幕，展出畫家鐘開天的500米水墨長卷「鄭和下西洋」。（取材自主辦單位）
第三屆香港國際文化創意博覽會將於30日開幕，展出畫家鐘開天的500米水墨長卷「鄭和下西洋」。（取材自主辦單位）

第三屆香港國際文化創意博覽會將於5月30日至6月2日在亞博館舉行。

香港01報導，本屆文博會連通8個展館，提供近5萬平方米的展覽空間，涵蓋文化產業綜合館國際文旅貿易館、數字創意館等8大主題展區，包括匈牙利、紐西蘭、巴西、美國、義大利、俄羅斯、寮國、南非等多國藝術家的精采作品。

500米水墨長卷「鄭和下西洋」為本屆香港文博會一大亮點，畫卷由中國著名畫家鐘開天耗時13年精心創作完成，全寬1.2米、重260斤，以3卷18章生動呈現鄭和船隊七下西洋的壯麗征程。當中300餘個場景層層鋪展，1萬7000個人物栩栩如生，逾千隻動物靈動鮮活，將船隊穿越東南亞、中東，遠抵東非30多個國家的艱辛歷程，以及600年前人民的生活面貌全景式呈現。

畫家在繪畫材料與技法上大膽創新，採用中國畫風，同時融入西方透視學、解剖學、色彩學等元素，讓東方水墨的寫意神韻與西方繪畫的寫實張力完美結合，整幅畫卷呈現出波瀾壯闊、氣勢磅礴的藝術效果。XR體驗秦代帝陵探秘　展出徐天茂山水畫

展會現場還將展出畫家徐天茂的多幅山水畫精品，其作品屢獲國內大獎。代表作「茶壺峰」細膩勾勒丹霞山的柔美輪廓，淡墨渲染的山間雲霧，賦予畫面空靈悠遠的意境，盡顯東方山水神韻。

另一矚目的是國寶級畫家袁存建的珍貴畫作展。這位116歲高齡的藝術泰斗，與齊白石同門，曾為多位國家領導人揮毫創作。其作品以古樸典雅的風格著稱，每一幅都鐫刻著厚重的歷史印記，散發著跨越世紀的藝術魅力。

展會還帶來科技與文化交融的XR體驗專案「探祕•沉睡的帝陵」，以秦代文化為主題，精心設計墓道歷險、地宮漫遊、秦皇墓室與飛越皇陵四大沉浸式篇章，讓訪客瞬間穿越千年，置身秦皇墓室感受未知的驚險刺激。提供200套漢服租借　辦首屆「香港漢服小姐選舉」

場內並設有華服文化展區，展出來自56個民族的特色服飾，現場還提供200套漢服可供租借。值得一提的是，「第一屆芳華如錦香港漢服小姐選舉」也將在展會期間舉行。

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