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香港56年海運戲院結業前湧人龍 戲迷嘆：大銀幕漸少

香港新聞組／香港27日電
位於香港尖沙咀的海運戲院將於6月2日結束營業，結業前出現排隊人龍，多代影迷感到不捨。（中通社）
位於香港尖沙咀的海運戲院將於6月2日結束營業，結業前出現排隊人龍，多代影迷感到不捨。（中通社）

開業至今56年的嘉禾龍頭戲院──香港尖沙咀海運戲院，將於6月2日結業，成為今年繼北角新光戲院、旺角新寶戲院、嘉禾黃埔與太古康怡戲院後第五間宣布結業的戲院。海運戲院26日上映好萊塢電影「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible-Dead Reckoning），全日不同場次有不少市民支持，戲院售票處現買票人龍。

明報報導，資深電影人田啟文日前接受潘紹聰主持的網上節目「返去舊事嗰度（意即重回舊時光 ）」訪問，提到海運戲院結業，表示不捨與可惜，在公在私有很多回憶，透露有套新片將排在嘉禾院線上映，海運是嘉禾龍頭戲院，現在沒有龍頭，令他好頭痛。

田啟文稱當年在嘉禾工作一段長時間，曾在海運戲院內拍戲，又在這戲院搞過多次首映，有很多回憶。對於戲院一間接一間結業，田啟文說：「亦有新的（戲院）加入，新光接手黃埔，還有荷里活廣場都有銀都接手，所以大家唔好睇到咁灰（不要太失望）。」

結婚逾20多年的蔡先生蔡太太太特地買票入場回味拍拖情懷，蔡太說：「知道戲院結業，覺得有點可惜，現在的戲院很少有這麼大銀幕。」

香港 好萊塢

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